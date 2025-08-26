В день памяти Саманты Смит, МДЦ «Артек» провёл показ фильма «Правда Саманты Смит» и встречу юных артековцев с создателем фильма, режиссёром Андреем Соболевым.

Осенью 1982 г. Саманта написала письмо руководителю СССР — генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Владимировичу Андропову. В нем 10-летняя девочка выразила обеспокоенность угрозой начала ядерной войны между СССР и США и спросила руководителя СССР: «Вы за войну или нет? Если Вы против, пожалуйста, скажите, как Вы собираетесь не допустить войну». В начале 1983 г. письмо Саманты было опубликовано в газете «Правда», в апреле 1983 г. она получила на него ответ. Юрий Андропов пригласил ее приехать и лично убедиться в том, что СССР не готовится к войне. В июле 1983 г. Саманта с родителями приехала в СССР. В течение двух недель она посетила Москву и Ленинград, а также побывала в пионерском лагере «Артек». В «Артеке» девочка участвовала во всех мероприятиях сверстников.

После поездки Саманта Смит написала книгу «Мое путешествие в СССР», в которой утверждала: «они такие же, как мы». Девочка прорвалась сквозь железный занавес, заложила новое движение детской дипломатии, сбавила градус холодной войны. 25 августа 1985 г. она с отцом возвращалась из Великобритании после очередных съемок. При посадке в условиях плохой видимости самолет потерпел крушение. Пилоты и шесть пассажиров погибли.

К 40-летию памяти Саманты Смит, и в год 100-летия со дня основания МДЦ «Артек», был проведен памятный кинопоказ единственного игрового короткометражного фильма — «Правда Саманты Смит». В «Зале Дружбы» лагеря Морской юные ребята познакомились с режиссёром картины – Андреем Соболевым. Имели возможность задать интересующие вопросы о профессии кинематографиста, поступке Саманты Смит, истории создания фильма.

Режиссёр Андрей Соболев поделился с ребятами своими воспоминаниями об отдыхе в «Артеке» и рассказал о том, как 20-лет назад, участие в кинофестивале повлияло на выбор его жизненного пути. Именно в Артеке – председатель кинофестиваля, Исаак Семенович Магитон, порекомендовал ему поступить во ВГИК. Дипломной работой студента Соболева – стал фильм о Саманте Смит, после выхода кинолента имела широкий фестивальный успех, представляла Россию на 69 Каннском фестивале, собрала многие награды и благодарности. Фильм остаётся актуальным и сегодня, спустя десять лет от момента создания, находит отклик в сердцах подрастающего поколения.

«Артек знаковое место для меня, здесь я отдыхал, когда сам был подростком, здесь состоялся выбор моей профессии, фильм о Саманте Смит, был снят под впечатлением от «Артека». Спустя десятилетие Василий Семёнович Лановой, светлая ему память, высоко оценил наш фильм, и вместе с ребятами наградил меня и исполнительницу главной голи – Алину Бабак памятными дипломами. А сегодня — 40 лет без Саманты, я благодарю руководство МДЦ «Артек» за организацию кинопоказа и приглашение, желаю всем деткам – быть смелыми, честными, брать пример с Саманты Смит» — поделился режиссёр.