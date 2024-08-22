Акция «Ночь кино» объединит свыше 150 городских площадок​​​​

Общегородская акция «Ночь кино» в Москве объединит более 150 городских площадок: культурные центры, парки, музеи и библиотеки. Флагман акции – кинотеатры «Москино». На больших экранах участникам акции покажут лучшие отечественные и зарубежные картины, современные российские сериалы, а также анимационные и короткометражные фильмы.

— Москвичи смогут посмотреть фильмы из девяти стран и посетить мероприятия, посвященные кино. Зрителям представят фестивальные, документальные, анимационные картины, дебютные работы режиссеров и многое другое, — рассказали организаторы корреспонденту «ИнтерМедиа».

Центральным мероприятием «Ночи кино» станет премьера фильмов народного проекта «От идеи до премьеры».

— Этим летом «Москино» предложило москвичам придумать идеи для короткометражных фильмов и поучаствовать в народном кастинге. Жюри отобрало 35 непрофессиональных актеров для съемок в фильмах о Москве. Премьера трех короткометражных картин состоится в кинотеатре «Художественный». Посетить мероприятие смогут все, кто успеет зарегистрироваться, — заявил генеральный директор «Москино» Игорь Михайлюк.

На трех площадках — «Космос», «Ангара» и «Тула» — пройдет программа «Ночь кино детям». Она подготовлена совместно с Ассоциацией анимационного кино.Начиая с 12:00 зрителям будут показывать авторскую анимацию и известные мультфильмы ведущих анимационных студий страны: «Мельница», «КиноАтис», «Пчела». Юные зрители увидят картины: «Карлик Нос», «БоксБалет», «Он не может жить без космоса», «Библейские притчи», «Ангелочек» и многие другие. В холлах и даже на крышах кинотеатров детей ждет развлекательная программа – аквагрим, шоу мыльных пузырей, игры с персонажами мультфильмов и многое другое.

Программа «Молодое кино» впервые проводится в рамках «Ночи кино», на ней зрителям представят дебютные полнометражные работы молодых режиссеров. Фильмы уже имеют награды различных кинофестивалей. В кинотеатре «Художественный» фильм «Куба, Марина» представит режиссер Константин Богославский, а в центре «Зотов» — «Анжелюс» Эдуарда Жолнина представит киновед Антон Фомочкин. Обе киноленты, по словам организаторов акции, «демонстрируют жизнь через призму тонкого и романтического восприятия героев».

В историческом конференц-зале Российской государственной библиотеки пройдет программа «Посвящение любимому городу». Зрители увидят картину «Я шагаю по Москве», а также встретятся с одним из главных героев фильма, народным артистом РФ Евгением Стебловым. Любителям технической стороны кино проведут небольшую экскурсию и покажут, как проводится показ кинолент с плёнки.

Программа «Открытые границы» будет представлена тремя континентами. Организаторы собрали фестивальные картины из ЮАР, Ливана, Сербии, Анголы, Судана, Туниса и других.

Фильм из Анголы «Богоматерь из китайской лавки» – премьера для России. Его покажут в кинотеатре «Москино Тула», представит картину историк кино Станислав Луговой. В кинотеатре «Художественный» ливанскую драму «Гнев» представит режиссер Мария Сурае, а также киновед Ольга Корф.

В кинотеатре «Москино Факел» организаторы познакомят зрителей с картиной «Шамбала». Её представит киновед Ламара Карчава и представитель Государственного киноцентра Кыргызской Республики. Зрителей ждёт трогательная драма – история семилетнего мальчика, снятая по роману Чингиза Айтматова «Белый пароход».

В Инженерском корпусе Третьяковской галереи покажут картину суданского режиссёра Мохаммеда Кордофани «Прощай, Джулия» с представлением кинокритика, академика Российской академии киноискусства «Ника» Сергеем Лаврентьевым.

К 80-летнему юбилею Сергея Соловьева при содействии киноконцерна «Мосфильм» в кинотеатре «Москино Ангара» пройдут показы фильмов «АССА», «Станционный смотритель», «Сто дней после детства».

В кинозале библиотеки «Москино Жуковский» и «Москино Факел» состоится программа «Первый сеанс». Зрители увидят работы выпускников Высших курсов сценаристов и режиссёров им. Г.Н. Данелии, а также Института Медиа ВШЭ. В «Москино Жуковский» программу откроет документальная секция под руководством мастера курса, режиссера-документалиста Светланы Быченко. В «Москино Факел» состоится премьера студенческого мини-сериала «Подснежники», а также его обсуждение со студентами и руководителем курса по драматургии и режиссуре Института Медиа ВШЭ Юрием Бурцевым.

Традиционная программа «Марафон сериалов» пройдет в «Москино Космос», где покажут премьерные сериалы от «Амедиатеки»: «Обреченные на славу», «Немного за 30». Новинки от онлайн-кинотеатра «Премьер» можно будет увидеть в «Москино Молодежный», «Москино Тула», «Москино Спутник». В программе – «Киберпапа», «ЮЗЗЗ», «Красный 5».

Программа короткого метра состоится в кинотеатре «Москино Искра». В нее войдут авторские фильмы «Гайя», «Большая перемена», «Право на атаку», «Синяя планета» и другие.

Документальные и научно-популярные картины, созданные участником Московского кинокластера Продюсерским центром Киностудии им. М. Горького, – «Бей первой!», «Ваш ход, королева!», «Родом из Вавилона», «Сахаров просит слова», «Женщина в черном» и другие – покажут в кинотеатрах «Москино Тула», «Москино Молодежный», «Москино Спутник», «Москино Сатурн», «Москино Вымпел», «Москино Космос» и «Москино Ангара».

Натуралисты и любители путешествий смогут насладиться документальными фильмами о природе от фестиваля «Разумный кинематограф» прямо в московских парках. В программе: «Животный мир Кавказа», «По следам», «Фиолетовая страна» и многие другие картины.