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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Гости из Луганской Народной Республики прибыли на морской фестиваль «Водная ассамблея»

editor
By editor
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гости из лнр в музее мирового океана

Музей Мирового океана сегодня встретил гостей из Луганской Народной Республики – это восемь волонтеров из музеев Кировска и Луганска. Вместе с ребятами в Янтарный край приехали директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко и директор Кировского историко-художественного музея Ирина Бавыка.

Гости уже успели познакомиться с экспозицией «Глубина» и погрузиться в атмосферу океана: великого, сильного и бескрайнего, полного жизни и тайн. А чтобы они максимально прониклись духом морского региона и музея, их поселили в гостевых каютах на научно-исследовательском судне «Витязь».

За неделю, что наши коллеги из ЛНР проведут в Калининградской области, они примут участие в программе «Водной ассамблеи» — померятся силами с участниками гребной регаты «Миля «Витязя», увидят парад исторических судов, выйдут в эфир радиостанции «Голос Океана» и не только. Конечно, познакомятся с объектами Музея Мирового океана и достопримечательностями региона.

Содействие в приеме делегации оказывает региональное Министерство по культуре и туризму.

Напомним, в рамках кураторской программы Министерства культуры Российской Федерации Музей Мирового океана оказывает всестороннюю поддержку учреждениям культуры в новых российских регионах. Музей несет шефство над Кировским историко-художественным музеем (город Кировск, Луганская Народная Республика) и помогает в информационной, методической, технической работе, организует передвижные выставки.

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