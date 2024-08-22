Гости из Луганской Народной Республики прибыли на морской фестиваль «Водная ассамблея»

Музей Мирового океана сегодня встретил гостей из Луганской Народной Республики – это восемь волонтеров из музеев Кировска и Луганска. Вместе с ребятами в Янтарный край приехали директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко и директор Кировского историко-художественного музея Ирина Бавыка.

Гости уже успели познакомиться с экспозицией «Глубина» и погрузиться в атмосферу океана: великого, сильного и бескрайнего, полного жизни и тайн. А чтобы они максимально прониклись духом морского региона и музея, их поселили в гостевых каютах на научно-исследовательском судне «Витязь».

За неделю, что наши коллеги из ЛНР проведут в Калининградской области, они примут участие в программе «Водной ассамблеи» — померятся силами с участниками гребной регаты «Миля «Витязя», увидят парад исторических судов, выйдут в эфир радиостанции «Голос Океана» и не только. Конечно, познакомятся с объектами Музея Мирового океана и достопримечательностями региона.

Содействие в приеме делегации оказывает региональное Министерство по культуре и туризму.

Напомним, в рамках кураторской программы Министерства культуры Российской Федерации Музей Мирового океана оказывает всестороннюю поддержку учреждениям культуры в новых российских регионах. Музей несет шефство над Кировским историко-художественным музеем (город Кировск, Луганская Народная Республика) и помогает в информационной, методической, технической работе, организует передвижные выставки.