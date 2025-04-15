Семья режиссёров поделилась секретом как жить и работать вместе

Режиссёр – ключевая фигура любого спектакля, и найти нужного режиссёра для своего проекта – это большая удача. Детской инклюзивной театральной студии «Сны Алисы» при Благотворительном фонде «Семейная в помощь» повезло вдвойне: у них целых два режиссёра. Это заслуженный артист России Владимир Юрьевич Жуков и его супруга, Анна Павловна Жукова. Каждую неделю они занимаются с детьми и подростками с ОВЗ, ставят с ними спектакли и поддерживают ребят на всех выступлениях.

Сегодня у студии «Сны Алисы» четыре филиала: две группы занимаются в Москве, одна в Долгопрудном и одна в Лобне. И хотя за каждым режиссёром закреплена своя группа, Анна Павловна и Владимир Юрьевич часто работают над спектаклями вместе, вдохновляя и дополняя друг друга.

– Как же получилось, что в одной семье оказалось сразу два режиссёра?

– «Мы изначально – два творческих человека, которым суждено было встретиться. Именно муж привёл меня в режиссуру. Он тогда учился на артиста эстрады и предложил: «У тебя много талантов, иди в институт культуры, поступай. Там набирает курс самый лучший педагог, который может научить режиссуре массовых театрализованных представлений, – Юрий Николаевич Черенков». Я последовала его совету и отучилась, а спустя два года после моего выпуска Владимир Юрьевич тоже решил попробовать себя в режиссуре и поступил в Театральный институт им. Б. Щукина. Так в нашей семье появилось два режиссёра: режиссёр театрализованных представлений и режиссёр драмы», – рассказывает Анна Жукова.

И пусть учились они на разных факультетах, сейчас они работают сообща, создавая яркие и запоминающиеся спектакли, в которых дети с ОВЗ могут проявить себя и раскрыть свои таланты. Конечно, никакая творческая деятельность не обходится без конфликтов и профессиональных разногласий. А решать не только профессиональные, но ещё и личные споры – задача ещё сложнее.

Вот что о таких конфликтах говорит Анна:

«У нас очень мало профессиональных конфликтов, потому что в главных вопросах мы единомышленники. Когда же конфликт возникает, мы умеем слушать друг друга и обсуждать проблему. К тому же у меня, как у режиссёра массовых мероприятий, стальные нервы – в такой профессии всегда нужно уметь за всем уследить и сохранить хладнокровие».

Владимир Жуков добавляет:

«Если же возникает спор, где мы никак не можем прийти к общему мнению по поводу спектакля, решение простое: всё как у монархов. Государь вышел и сказал: «Всё будет по-моему». Для нас такой «государь» – это автор произведения. Мы ищем ответ именно у автора, и он даёт нам правильный ответ».

Семья режиссёров – это бесконечный поток идей и фантазий. Такую семью, по словам Владимира, сложно назвать тихой: «Наш сын Денис однажды очень хорошо описал нашу семью. Его спросили: «Ты хочешь быть режиссёром, как мама, или артистом, как папа?». А он ответил: «Нет, я буду библиотекарем, потому что в библиотеке всегда тихо». В общем, его ответ полностью отражает, как у нас всё происходит. Нет, иногда, конечно, бывает тихо – например, в четыре утра, просто потому что все спят».

Анна Жукова добавляет:

«Мы всегда эмоционируем, постоянно в каких-то фантазиях и проектах. Мы не можем оставить рабочие вопросы в кабинете – мы 24/7 в творческом состоянии, рабочем и вдохновенном. Даже во сне что-то доделываем и дописываем. Иногда после сложного проекта, конечно, хочется отдохнуть. В таких случаях мы умеем молчать друг с другом. Именно эта тишина обволакивает и восстанавливает силы для новых задумок и проектов».

В этом году Детская инклюзивная театральная студия «Сны Алисы» совместно с Российским академическим молодёжным театром запустила Инклюзивную драматургическую лабораторию для подростков «Это Я». За время работы в лаборатории участники получат возможность написать пьесу о своих переживаниях и сюжетах, а также поставить по ней спектакль и сыграть в нём главные роли. Владимир Юрьевич и Анна Павловна Жуковы выступят в качестве режиссёров проекта и будут помогать ребятам воплотить их идеи в реальность. За новостями лаборатории можно следить на сайте и в социальных сетях Благотворительного фонда «Семейная в помощь».

Проект реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы совместно с Российским Академическим Молодежным театром.