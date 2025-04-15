В Магадане открывается культурно-выставочный центр «Рында». Новое пространство нацелено стать важной вехой на карте современного искусства, как в регионе, так и за его пределами. Единственный в своем роде проект должен объединить локальную культуру и актуальные художественные практики. Помимо выставочного пространства, в центре будут действовать кафе, сувенирная лавка, мастерские, территория для коворкинга и лаунж-зоны.

Открытию центра посвящена выставка «Магадан: за гранью мифов» (16+). Гости увидят два разных взгляда на Колыму: реалистичный от местных художников и основанный на стереотипах и легендах от художников из других регионов России. Это будет не обычный рассказ о Колыме, а по сути, его глубокое творческое исследование. Колыма и Магадан – места, овеянные мифами и легендами, ставшие символом суровой природы, золотых приисков и непростой человеческой судьбы. Но насколько представления художников из разных регионов России об этом крае соответствуют действительности?

Мнение о Колыме, составленное на основе телепередач, художественных книг, слухов и рассказов, часто оказывается неполным, искажённым или попросту устаревшим. Художественная выставка позволит увидеть, как формируются наши представления о местах, в которых мы никогда не были.

Куратор выставки — Наталия Горюнова.