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Отряд «Трефы» снова отправляется в Ингушетию

editor
By editor
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наш спецназ - ингушетия
Фото © пресс-служба Пятого канала

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» начали съемки новых выездных спецсерий детектива «Наш спецназ» в Ингушетии. Саундтреком к эпизодам станет хит Дениса Майданова «Спецназ».

В Республике Ингушетия будут сняты две истории из жизни петербургского СОБРа. Главные роли исполняют Сергей Горобченко, Никита Чеканов, Матвей Жизневский, Никита Василевский, Андрей Папанин, Арина Белова. Так же, как и в прошлом году, задействованы актеры Республики.

Махмуд-Али Калиматов, глава Республики Ингушетия:

— Проект является значимым для региона в развитии кинематографа, продвижении традиционных культурных ценностей, а также увеличении туристического потока. Чем больше таких проектов будет демонстрироваться на федеральных телеканалах, тем больше жителей нашей страны смогут узнать о культурных традициях республики и открыть для себя новые туристические маршруты на Кавказе.

По сценарию новых серий Колодин вместе с Дианой и Таней Богатовыми прилетают в Ингушетию в отпуск. По дороге в отель их машину расстреливают, ранят «Ромео», а девочек похищают. Отряд «Трефы» приезжает на Кавказ спасать дочерей снайпера Сергея Богатова. В гостеприимной горной республике спецназовцев встречают как родных. Здесь помнят, как прошлым летом петербургский СОБР помог найти и задержать опасных преступников.

Сергей Горобченко, исполнитель главной роли командира отряда «Трефы» Ильи Фомина («Тайпан») в сериале «Наш спецназ»:

— Вернулся в Ингушетию почти как домой. Год прошел, но ничего не изменилось: также тепло встречают, люди рады совместной работе. Климат здесь особенный, очень чистый воздух гор, ароматы цветов и трав. Птицы поют по — другому, насыщенным разноголосием. Всем желаю здоровья и плодотворных интересных съемок!

Никита Василевский, исполнитель роли Михаила Пряникова («Туча») в сериале «Наш спецназ»:

— Мы вернулись! Горы, свежий воздух, доброжелательные люди, многовековые традиции — всё это Ингушетия. Я бесконечно рад новой встрече! Эти истории из жизни отряда «Трефы» будут еще интереснее и ярче! Захватывающий сюжет гарантируем! Туча передает огромный привет всем зрителям Пятого канала!

Похитители дочерей выдвинули особое условие: «Отец» должен убить одного из своих ингушских коллег ради спасения своих девочек. Этот план станет первым звеном в череде испытаний и приключений, которые ждут бойцов на Кавказе.

В мае Пятый канал продолжит работу над выездными сериями детектива. Съемки четырех эпизодов пройдут на Домбае.

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