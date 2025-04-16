Галерея ARTZIP представляет проект «Сумерки», созданный в дуэте двумя московскими художницами Marinesca и Ольги Божко.

Фотографии и керамические работы, представленные на выставке, приглашают вас в таинственный мир сумерек — волшебного времени, когда привычная реальность растворяется в магическом свете, а природа открывает нам свои скрытые энергии и невидимую красоту. Ольфакторные работы к выставке выполнены художницей Анной Кабировой в лаборатории «NEVIDIMAYA LAB».

Серия фотографий, созданных в 2014–2016 годах во время Голландского периода Marinesca, бережно фиксирует ускользающие моменты между днем и ночью, когда солнечный свет уже исчезает за горизонтом. Сумерки завораживают игрой цветов, тонкими силуэтами и причудливыми тенями, пробуждая в нас чувство чуда и трепета перед природой. Эти работы — попытка передать уникальное настроение, навеянное творчеством Эрнста Теодора Амадей Гофмана. Его новеллы с их мистической атмосферой, удивительными персонажами и тонким ощущением грани между реальным и фантастическим стали невидимым фоном для этих произведений.

Дополняют выставку керамические работы Ольги Божко, чьи формы и фактуры тонко перекликаются с темой сумерек. Каждая скульптура — это своеобразный лесной алтарь – жертвенник, посвящённый суровым законам природы, как напоминание о жестокой красоте естественного отбора. Скульптуры щедро украшены живыми дарами леса: травами, цветами, плодами, листьями и перьями птиц, которые гармонично вплетаются в керамические формы, подчёркивая единство и взаимозависимость всего живого. А тонкие ароматы, наполняющие галерею узнаваемыми запахами сырой земли, свежего дождя, лесной хвои и дыма, дополняют чувственный опыт посетителей, предлагая зрителю прочувствовать и прожить завораживающее очарование сумеречного времени.

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«Вдруг громовой глас стих и растворился, в отзвуках дальнего грома, и хрустальные колокольчики расстроили свою капеллу и оборвались фальшивым диссонансом. Все смолкло, и Ансельм увидел, как три вёрткие змейки, светясь и блистая, ринулись к потоку по траве, легко шурша, с тихим шелестом, соскользнули они в Эльбу, и над зеленоватыми разводами на воде, в том месте, где они исчезли, вдруг вспыхнул яркий зелёный огонёк. Он стал подниматься вверх, сделал большую дугу, направляясь к городу, и сыпался искрами». © Отрывок из новеллы Эрнста Теодора Амадей Гофмана Гофмана «Золотой горшок»