Анастасия Иванова: «Классическая музыка не может предоставить мне свободы для экспериментов, а джаз как раз может»

Анастасия Иванова — выдающийся джазовый музыкант и певица, обладающая уникальным голосом. Она не только восхищает публику своими вокальными данными, но и является первым тромбоном России, что делает её выступления поистине уникальными.

– Анастасия, добрый день! Расскажите, как Вы впервые заинтересовались музыкой?

– Моя мама – преподаватель по классу фортепиано, поэтому, можно сказать, что я родилась в музыкальной семье (г. Снежинск, Челябинской обл.). Вопрос о занятиях в музыкальной школе не стоял – я пришла учиться в 4 года, и, пока все девочки играли в куклы, занимались вязанием, гуляли, я была сослана в музыкальную школу, а чтобы я туда ходила и не отлынивала от занятий, за мной надзирал папа, который, кстати говоря, был майором полиции. В общем, классическая семья. Сначала изучала вокал и фортепиано, став старше, захотела научиться играть на тромбоне. Учиться музыке мне нравилось всегда, поэтому я не только росла исполнительски, но и встречалась с интересными музыкантами, ходила на концерты.

– В какой момент Вы поняли, что хотите стать профессиональным музыкантом?

– Это случилось в Челябинске на фестивале «Какой удивительный мир» Анатолия Ошеровича Кролла. Особое впечатление на меня произвел street parade, именно там я влюбилась в джаз! Стрит-парад — это шествие музыкантов по улице с одновременным исполнением общеизвестной темы. Эта традиция появилась на родине джаза в Новом Орлеане в конце XIX века. В Челябинске традицию проводить стрит-парады основал джазовый музыкант, трубач Игорь Бурко вместе с его коллективом «Уральский Диксиленд». Вместе с ним возглавляли парад ансамбль Moscow Ragtime Band Константина Гевондяна (г.Москва). Вспоминаю как я была потрясена, когда началось шествие и музыканты начали по очереди импровизировать, было ощущение настоящего праздника! На тот момент я играла на тромбоне всего несколько месяцев и не планировала солировать, но музыканты меня уговорили сыграть соло, я очень испугалась, но сыграла довольно смело и громко! После этого у меня появилась уверенность, меня очень поддержали и похвалили музыканты! Хочу заметить, что это очень важно, когда ты только начинаешь, тебя поддерживают профессионалы дела, это задает очень хороший стимул и тебе хочется дальше заниматься и развиваться. Мне очень повезло , что у меня в окружении появились такие талантливые и добрые люди. Этот момент произвел на меня огромное впечатление и я захотела заниматься профессионально, переехать в Москву поближе к этим музыкантам и поступить в РАМ им. Гнесиных.

– Почему выбрали как свой инструмент именно тромбон?

– Сначала это было что-то вроде хобби. Вообще, музыкой мне нравилось заниматься всегда, особенно нравилось петь джаз. Просто в какой-то момент я захотела усложнить задачу: научиться импровизировать не только голосом, но и все то же самое попробовать исполнить на духовом инструменте.

Так как город у нас закрытый, маленький, педагогов не так много, но был выбор: саксофон или тромбон. Начала заниматься на саксофоне дома, но моему коту стало плохо от этого высокого и пронзительного тембра, а вот когда я играла на тромбоне, он спокойно спал, как под колыбельную. Видимо, потому что звук тромбона, действительно, схож с человеческим голосом. В итоге, я стала заниматься на тромбоне и постепенно начала прогрессировать. Есть еще плюсы: тромбон для девушки — сочетание очень необычное, большая редкость, а вот на саксофон конкуренция очень большая, даже если говорить о поступлении в училище. Я полностью погрузилась в этот захватывающий творческий процесс, преодолевала трудности с удовольствием. Все с нуля — техника, звукоизвлечение, интонация, диапазон… Как бы, заново «училась петь». Но мне очень повезло, в музыкальной школе у меня был прекрасный преподаватель по тромбону — Сергей Юрьевич Смирнов. Сейчас он всем своим ученикам ставит меня в пример! После моего появления на шоу «Большой джаз» много ребят пришли заниматься к Сергею Юрьевичу в класс. Я очень рада, что у меня получилось сделать такую «рекламу» тромбона, вдохновить и показать всем, что тромбон — это весело и интересно!

– Есть ли какие-то определенные артисты или группы, которые вдохновляют Вас в игре на тромбоне?

– Мне очень повезло. Вот если бы я училась в 80-90-е годы или еще раньше… Ведь тогда не было хороших записей. Не было никаких записей вообще. Это была проблема — найти и послушать какую-то хорошую. Пара записей А.Т. Скобелева, В.Б. Баташева, Кристиана Линдберга, в общем-то и все. Но, так как я росла в век интернета, записей вокруг было огромное количество, абсолютно любых: и классических, и джазовых, и каких угодно стилей. Я переслушала большой объем музыки, недостатка в аудиоинформации у меня не было. Я очень удивилась узнав, что оказывается на тромбоне можно играть не только джаз, а еще и классическую музыку, что и послужило толчком для поступления в Гнесинское училище, ведь я учусь не на джазовом отделении, а на классическом, уже заканчиваю академию в классе Владимира Хаимовича Школьника. Вообще, многие известные джазовые музыканты базовое обучение получали классическое, а дальше выбирали, что им ближе и что больше нравится. Меня очень вдохновили классические записи Кристиана Линдберга, Джозефа Алесси, то, как люди здорово владели тромбоном, я понимала, что так я, наверное, никогда не смогу играть, но хотя бы чуть-чуть приблизиться к тому уровню, к этим «небожителям» -для меня это было что-то невероятное. Также, огромное влияние на меня произвели Louis Armstrong, The Dukes of Dixieland, Louis Prima, Ella Fitzgerald, Mel Tormé, Duke Ellington, Count Basie, James Morrison, Gunhild Carling, Mnozil Brass.

– Что для Вас значит джаз, как музыкальный жанр?

– Знаете, я люблю эксперименты. Люблю приготовить какое-то необычное блюдо, экспериментирую со стилем в одежде, люблю свободу творчества. Тоже самое мне нравится делать и в музыке. Классическая музыка не может предоставить мне такой свободы, а джаз как раз может! И вот эта некая свобода, когда ты сам можешь приготовить свой фирменный музыкальный коктейль, мне очень нравится.

– Есть ли у вас любимые джазовые стандарты или композиции, которые вы любите исполнять?

– Мне по душе старые добрые традиционные мелодии горячего джаза Нового Орлеана, 20-30-е годы. That’s a Plenty, Fidgety Feet, Basin Street Blues. Они очень приятны на слух и понятны даже неподготовленному слушателю. Я считаю, что поход на концерт — это отдых, а отдых должен быть легким, непринужденным и веселым. Такая музыка как раз подходит для этого, поэтому я приверженица классических мелодий и хитов. Мне нравятся тексты, в основном, это стихи о любви, ведь если ты не любишь, то музыку сыграть не сможешь.

– Как Вы видите будущее джаза и свою роль в нем через несколько лет?

– «Будущее джаза» — есть такой ежегодный фестиваль Игоря Михайловича Бутмана. К счастью, сейчас в России появилось очень много молодых и талантливых музыкантов, которым есть что показать. Каждый год смотрю выступления новых участников, на то, как они развиваются, играют концерты, пишут свою музыку и только радуюсь! Мне тоже посчастливилось стать участницей этого фестиваля, там я получила огромный рост, прорыв и опыт! Благодаря таким возможностям выступать на престижных площадках и поддержке молодежи Игорем Бутманом за будущее джаза в нашей стране можно не беспокоиться! Я не хочу загадывать, конечно, как и в любой профессии, человек хочет реализоваться. Я бы хотела стать достойным музыкантом, прикладываю к этому огромные усилия и надеюсь у меня что-то получится.

– Есть ли у Вас опыт работы над проектами вне джаза? Как это повлияло на музыкальное восприятие?

– Ооо, проектов было более чем достаточно! У меня был опыт выступлений и в кавер группах, и в составе классических брасс-ансамблей, в симфонических, духовых оркестрах. Мне это все очень интересно и очень нравится, там я получила незабываемый опыт! Если меня приглашают и мне не знакома работа, я все равно ее не боюсь, потому что я считаю это хорошим опытом и с радостью иду на любую предложенную авантюру! Однажды мне даже приходилось играть клубные песни на большой новогодней вечеринке, мы с ребятами учили танцы, было тяжело совмещать игру на духовых инструментах с движениями, но мы справились!

Также я принимала участие в фестивале татарской песни «Yзгәреш җиле» в Казани, где музыкальным руководителем был трубач Вадим Эйленкриг. Это был очень интересный опыт работы в театре оперы и балета им. Мусы Джалиля в составе оркестра. Мы исполняли татарские народные песни в ярких джазовых аранжировках.

Еще меня очень часто приглашает на свои фестивали авторской песни Народный артист России Олег Митяев. надеюсь и я когда-нибудь начну писать свои песни! Ну и также я являюсь постоянной участницей проекта Тимура Ведерникова «10 песен атомных городов» (в рамках программы «Территория культуры Росатома»).

– Что бы Вы хотели, чтобы Ваша аудитория узнала о Вас и Вашей музыке после знакомства?

– Я хотела бы донести до слушателей, что девушки могут играть на таких музыкальных инструментах! Да, у нас в стране такого мало и практически нет, но я хотела бы показать, что девушки тоже могут владеть тромбоном, красиво выглядеть, исполнять на достойном уровне музыку на этом, считающимся «мужским», инструменте!

– Поделитесь своими музыкальными планами на будущее. Что нового ожидать слушателям в ближайшее время?

– На самом деле, я боюсь что-либо загадывать, планов огромное количество, меня переполняют идеи, энергия, радость от того, что я что-то могу подарить людям и если даже часть из этого мне удастся реализовать так, как я хочу, я буду очень счастлива! И, конечно, буду счастлива вдвойне, если это понравится моим слушателям!