Сразу два праздничных события, организованных Департаментом культуры города Москвы в рамках Года педагога и наставника, состоялись в Детской музыкальной школе имени Н.П.Осипова 29 сентября 2023 г., в преддверии Международного дня музыки. Мастер-класс для юных музыкантов провел выдающийся пианист, лауреат российских и международных конкурсов, заслуженный артист Российской Федерации Александр Гиндин. Затем состоялся концерт педагогов и учащихся этой школы.

На мастер-классе и концерте собрались музыкальные мастера, авторитетные московские педагоги, воспитанники музыкальной школы, их семьи и друзья. Участников и гостей встречи приветствовала директор образовательного учреждения, почетный работник культуры города Москвы, лауреат Премии Правительства Москвы в номинации «За вклад в развитие культуры» Татьяна Васильевна Степанченко. В своем выступлении директор подчеркнула большой вклад Правительства Москвы в развитие столичных образовательных учреждений культуры.

«Мы безгранично благодарны за особое внимание города к Детским школам искусств. Ведь наши дети – это будущее России, именно от их успешной реализации в социуме зависит развитие всего государства. А раскрыть заложенный в ребенке потенциал во многом позволяет музыкальное образование. Музыка развивает умственные способности, учит нестандартно мыслить, воспитывает силу воли. Музыка – один из вечных носителей ценностей, таких как любовь, добро, красота», - сказала директор музыкальной школы Татьяна Степанченко.

Заслуженный артист Российской Федерации, пианист Александр Гиндин поздравил собравшихся с наступающим Днем учителя, пожелал педагогам вдохновения и успехов в их сложном, но крайне важном труде. Музыкант поделился с аудиторией профессиональным опытом, рассказал истории, которые происходили с ним на сцене, ответил на вопросы учащихся.

Участники мастер-класса узнали, благодаря чему еще в начале своей карьеры Александр Гиндин стал лауреатом Х Международного конкурса имени П. И. Чайковского, Международного конкурса пианистов имени Королевы Елизаветы в Брюсселе, Кливлендского международного конкурса пианистов. Также музыкант поделился опытом, что помогало ему успешно выступать на легендарных концертных площадках мира: в Московской и Санкт-Петербургской филармониях, Teatro Olimpico в Риме, Théâtre du Châtelet в Париже и других. Рассказал Александр Гиндин и о том, как сотрудничал с известными дирижерами, среди которых Владимир Федосеев, Владимир Спиваков, Дмитрий Китаенко.

«Музыкальное образование сильно влияет на развитие человека, на его общую эстетическую культуру. Кроме того, дети, которые в детстве обучались музыке, легче обрабатывают информацию, поскольку исполнительское образование развивает реакцию нейронных сетей головного мозга. Я искренне желаю всем позитивного настроя при занятиях музыкой и рекомендую детям и их родителям доверять педагогам, ведь педагоги – это друзья, «умелые руки» для любого юного музыканта», - сказал Александр Гиндин.

На концерте после мастер-класса выступали педагоги Детской музыкальной школы имени Н.П.Осипова. Произведения разных жанров исполнили: преподаватель игры на балалайке, концертный исполнитель Денис Гладких, преподаватель, скрипачка Елена Сюмбели, преподаватель игры на ударных инструментах Николай Тихонов, флейтист Сергей Четоев. Замечательно проявили себя и юные таланты, в том числе ученики педагога школы – заслуженного работника культуры Российской Федерации Елены Березкиной.

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