Алексей Спирин: «Я влюбился в этот спектакль!»

Юбилейный 50-й сезон Московский Новый драматический театр открыл премьерой спектакля «Маленький человек» по малоизвестной пьесе Джона Голсуорси. В основе её сюжета — случай на австрийской железной дороге. Несколько пассажиров коротают время в кафе, беседуя в ожидании поезда, а рядом расположилась женщина, беженка с кучей вещей и младенцем на руках. Когда поезд внезапно подают на другой путь, все срываются с места… И только один — тот самый Маленький человек — задерживается, чтобы помочь матери. И это становится завязкой истории с непредсказуемым финалом. Мы поговорили с исполнителем заглавной роли — Алексеем Спириным — о том, что главное в образе Маленького человека, как строилась работа над ролью и кому стоит посмотреть новый спектакль.

– Скажу честно, когда режиссёр-постановщик (Вячеслав Долгачёв. — Прим.) прочитал нам эту пьесу, я сначала был разочарован. Мне текст показался прямолинейным, с предсказуемым хэппи-эндом… Я из тех артистов, кто любит сложные драматургические повороты, перевёртыши, конечно же, невозможность предугадать развитие действия, чтобы от неожиданности в финале воскликнуть: «Вау!» Однако, когда Вячеслав Васильевич изложил свое видение этой, как казалось, простой истории да еще предложил, чтобы ни один персонаж не говорил по-русски, так как все действующие лица граждане разных стран — это меня очень заинтересовало. А когда режиссер рассказал, чем закончится эта история в эпилоге — всё окончательно встало на свои места. Я влюбился в этот спектакль. Часто спрашивают о любимой роли, так вот на сегодняшний день Маленький человек — одна из самых любимых.

– Какой он, Маленький человек?

– Первая задача, над которой предстояло работать — сербский язык, так как мой герой наполовину серб наполовину англоговорящий, но английский язык у него плохой, как и у меня. Поэтому мой герой должен говорить на сербском, как на родном, а английский понимать наполовину и говорить, как получится. Но это была не самая сложная задача из предстоящих. Нужно было понять самого Маленького человека, понять, откуда и куда он едет, освоить его пластику… В пьесе такой информации немного. Есть только его поступки, мотивы которых тоже нужно было разгадать. Не могу сказать, что всё было просто, но и каких-то особенных трудностей тоже не было, отчасти потому что попадание в роль оказалось точным. В чём-то я похож на своего героя, а в чём-то пытаюсь быть похожим. (Пауза). К примеру, я тоже стараюсь не проходить мимо, если вижу, что кто-то нуждается в помощи, даже незнакомец на улице. Правда, обычно получается, что пока я замечу, пока соображу, что делать — меня опережают. Но если обращаются непосредственно ко мне — да, остановлюсь, выслушаю, постараюсь помочь, даже если человек нетрезв или как-то странно выглядит. Приучаю себя бороться с желанием «не вмешиваться», если на моих глазах происходит что-то серьёзное.

– Маленький человек все время улыбается…

– Таким увидел его режиссёр-постановщик. И мне пришлось не только искать моменты для улыбки, но и мотивировку, почему он улыбается даже в самые трагические минуты. Поначалу мне этот тезис был не совсем понятен, даже вызывал сопротивление. Ну как, чему можно улыбаться в его ситуации?! Оказалось — можно. Более того, покопавшись внутри себя, я понял, что это и есть «зерно» роли. Улыбка же бывает разная: счастливая, печальная, ободряющая, стеснительная, растерянная… И этим инструментом можно выразить целую гамму эмоций. Когда я почувствовал это, далее уже легко было понять, чего от меня хочет режиссёр, и выйти с ним на одну волну.

– Вообще, выпуск оказался лёгким. В моей практике были спектакли гораздо более сложные. «Маленький человек» не из их числа. Но это не означает, что всё далось само собой. Было много споров, но без них невозможен коллективный творческий процесс. А самой важной особенностью этого выпуска стало то, что… на премьере, как ни странно, не было привычного волнения! Обычно всегда есть тревога: а как примет зритель? Отзовётся ли ему то, что дорого нам? И всегда, играя премьеру, ты невольно слушаешь зал. А вот на «Маленьком человеке» такого не было. Мы общались с залом как будто через «мостик», голос нашего синхрониста Александра Хорлина, который и транслирует разноязычных персонажей. Как будто это он — со зрителями, а мы сами по себе.

– Кому посоветовать спектакль?

– В одном из первых восторженных отзывов прозвучала мысль, что наш спектакль «не для массового зрителя». Наверное, это так и есть. Это самый, на мой взгляд, фестивальный спектакль в нашем репертуаре, хотя бы потому, что такого вы не увидите ни в одном театре Москвы. С другой стороны, история, которую мы рассказываем, очень проста, тут не нужна никакая особая подготовка и насмотренность. Театральный гурман оценит, как это сделано, а обычный зритель будет тронут происходящим с Маленьким человеком. Мы играем на малой сцене, и чувствуем, что люди откликаются — в забавных сценах смеются, а в трогательных — повисает прекрасная тишина, которая всегда окрыляет актёра. Поэтому мы приглашаем всех, и уверены: если зритель захочет подключиться к происходящему на станции железной дороги в Австрии — он получит новый житейский опыт и пищу для размышлений над тем, что с нами происходит сегодня.

Подготовила Людмила ФИЛАТОВА,

Декабрь, 2024