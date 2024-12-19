Проект Пятого канала стал победителем престижного конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности»

«День ангела» занял первое место одного из главных событий в сфере социальных инвестиций в России. Эксперты признали проект Пятого канала лидером в номинации «Лучшая корпоративная программа (проект) поддержки семьи».

Герои проекта «День ангела» — дети, которые остались без попечения родителей. Их самое заветное желание – найти любящих маму и папу – и старается исполнить Пятый канал.

Мария Залунина, руководитель направления КСО НМГ:

— Для меня Пятый канал уже 12 лет является одним из сильнейших в области создания контента, направленного на позитивные социальные преобразования в стране. Канал является ключевым партнером многих некоммерческих организаций и крупных государственных социальных проектов. Проекты Пятого канала всегда созданы с неравнодушием, любовью к зрителю и на очень высоком профессиональном уровне. Если Пятый говорит о социальных проблемах, он сразу показывает и их решения, вдохновляет зрителей на добрые поступки. И первое место «Дня ангела» как лучшей программы поддержки семьи в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности» — награда заслуженная. Это одна из самых значимых премий, которые может получить компания за свои достижения в области социальной ответственности. Мы очень рады, что заслуги Пятого канала оценены по достоинству.

12 лет назад первыми участниками проекта стали дети из детских домов Ленинградской области. Команда проекта только начинала знакомиться с деликатной темой сиротства и её подачей зрителям. Выбор был сделан в пользу праздника. Каждый выпуск проекта – это по-настоящему яркое событие в жизни каждого ребенка с множеством приключений, подарков и впечатлений.

Участники проекта пробуют себя в различных профессиях, о которых они мечтают, совершают путешествия на воздушных шарах, отправляются на экскурсии в самые удивительные места, встречаются с любимыми спортсменами, артистами.

С каждым выходом очередного выпуска программы появлялись все новые организации и предприятия, которые предлагали провести съемки на их территории, искренне интересовались желаниями будущего маленького гостя, старались и от себя приготовить подарок ребенку. И таких партнеров, которые хотят помогать детям и совершать добрые поступки с открытым сердцем, у проекта становится с каждым годом все больше.

Марина Белова, заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала:

— Команда Пятого канала верит, что любовь и забота друг о друге помогает нам делать этот мир лучше. Счастливые глаза детей, для которых мы организуем «День Ангела», их искренняя радость – лучшая награда всем, кто участвует в создании программы. Один мудрый человек сказал: «Нельзя говорить о каких-то великих достижениях и успехах, пока на земле существуют несчастные дети». И мы очень стараемся, изменить эту ситуацию в нашей стране.

Марина Фоменко, руководитель проекта «День ангела»:

— В 2025 году проект «День Ангела» значительно расширит свою географию. Героями программы станут дети, проживающие в разных регионах России. В числе первых: Псковская, Нижегородская, Калининградская область, Республика Хакасия, Республика Марий Эл и другие. Мы верим, что наш проект поможет всем детям без родителей найти свои семьи. Страна у нас большая. Любви должно на всех хватить.

За время существования проекта уже 428 детей обрели родной дом и родителей, а сотни женщин стали счастливыми и заботливыми мамами для маленьких ангелов, которые так нуждались в их любви.