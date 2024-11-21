Алюминиевая Ассоциация представила эстетичные, экологичные и быстровозводимые решения в рамках фестиваля «Зодчество»

С 12 по 14 ноября 2024 г. на территории ВК «Гостиный двор» состоялись мероприятия XXXII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество» — одного из ключевых фестивалей архитекторов, дизайнеров, строителей в России. Уже не первый год в список наиболее востребованных материалов у архитекторов входит алюминий. Возможностям его использования в архитектуре и дизайне на фестивале был посвящен отдельный стенд Алюминиевой Ассоциации, а также тематический круглый стол, направленный на повышение информированности о возможностях комплексного применения алюминиевых решений при реализации проектов.

Стенд Ассоциации посетил глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Министр ознакомился с экспозиций и высоко оценил возможности применения алюминия в архитектурно-строительной практике, а именно при возведении жилых, социальных и коммерческих зданий, объектов городской, транспортной и парковой инфраструктуры, общественных, культурных и туристических пространств. Председатель Ассоциации Ирина Казовская отметила высокий потенциал быстровозводимых сооружений, которые применяются практически во всех областях: для строительства социальных, спортивных, медицинских и туристических объектов, городской и транспортной инфраструктуры, включая аэропорты, автостанции, ТПУ и т.д. Алюминиевые решения позволяют компенсировать кадровый дефицит и экономить региональные бюджеты. В качестве примера председатель Ассоциации привела мостокомплекты, на которые Минстрой выдал первое техническое свидетельство, который собирается за 2 часа без прохождения экспертизы и может продаваться на маркетплейсах.

«Низкая совокупная стоимость владения и, как следствие, более длительный жизненный цикл здания или сооружения – подтвержденные преимущества применения алюминиевых конструкций, которые необходимо использовать для формирования экологичной, комфортной и доступной городской среды», — отметил в своем докладе Иреку Файзуллину Евгений Васильев, директор по развитию рынков ОК РУСАЛ.

В рамках фестиваля «Зодчество» Алюминиевая Ассоциация провела круглый стол «Быстровозводимость и благоустройство территорий». Участники круглого стола рассказали о применении алюминиевых решений в проектах реновации и реставрации, благоустройстве общественных пространств и городской среды, уличном и парковом освещении, строительстве спортивного, игрового оборудования и МАФов. Технологии на базе алюминиевых решений позволяют создавать архитектурное чудо на базе простых каркасно-тентовых конструкций. Современная алюминиевая профильная система позволяет быстро возвести здание, а система штатных креплений позволяет создавать архитекторам воплощать различные архитектурные облики в объект. Участники дискуссии отметили, что спрос на алюминий благодаря его эстетичности, легкости, прочности, экологичности, возможности бесконечной переработки с каждым годом растет.

Спикерами круглого стола, собравшего более 150 слушателей, стали компании-участники Ассоциации: ГК Алюмс, компания Ledvizor, производитель спортивного, игрового оборудования и МАФов «КЕНГУРУ.ПРО», ООО «Несущие системы», а также эксперты Алюминиевой Ассоциации. Модератором выступил Евгений Васильев, директор дирекции по развитию рынков ОК Русал.

На стенде Алюминиевой Ассоциации посетители фестиваля смогли ознакомиться с продукцией ведущих компаний-членов Ассоциации, включая ГК «Астэк-МТ», ТБМ, Несущие системы, Гамма колор, КТМ.

На входе посетителей фестиваля встречал 6-метровый алюминиевый арт-объект «Жираф», созданный учениками детской школы искусств «СТАРТ», что говорит о том, что новое поколение архитекторов выбирает алюминий.

Зодчество – крупнейший архитектурный фестиваль страны, который становится точкой притяжения для отечественных и зарубежных специалистов, проектировщиков, дизайнеров и архитекторов, специалистов в области строительства, материалов, интерьеров, а также студентов. Тема XXXII смотра – «Прорыв», который кураторы поясняют так: «Пора показывать не намерения, а реальные преобразования».