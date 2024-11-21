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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Москве появился арт-объект «Погода в доме»

editor
By editor
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Художник Марина Звягинцева
Художник Марина Звягинцева. Фотограф Денис Трофимов

На севере столицы прошло открытие постоянного арт-объекта «Погода в доме» авторства паблик-арт-художника Марины Звягинцевой. Современная скульптура находится на открытой территории жилого квартала iLove — жители и гости столицы теперь смогут ощутить полет бабочек в животе и признаться в чувствах друг другу под четырехметровой инсталляцией.

Через образ двух зонтов с одной ручкой, сливающихся воедино, автор транслирует идею семьи. Двое людей, которые любят друг друга и являются единым целым, способны преодолеть все трудности и «дожди» на своем пути.

«Паблик-арт-инсталляция «Погода в доме» — это, прежде всего, городской объект. Она создана для города, для Москвы, для людей. Может, место в iLove станет особенным, где станут делать предложения, знакомиться, признаваться в любви», — отметила художник Марина Звягинцева.

Арт-объект «Погода в доме» интерактивен: горожане могут укрыться под зонтом, почувствовать, как вокруг них возникает особая атмосфера и порхают бабочки в животе. Под куполом гостей ждет сотня бабочек — символ приятного чувства влюбленности. Каждая фигурка уникальна по окраске и создана автором вручную.

Для купола Марина Звягинцева написала картину-абстракцию в технике «биотипия» — живопись на движущейся воде. Сочетание холодных и теплых цветов ассоциируется у автора с уютом в доме: мерцающим огнем в камине, когда за окном льет дождь или метет снег. Соединение потоков оранжевого и синего — это история о двоих и природе чувства любви, которое зарождается на контрасте.

Символично, что арт-объект, олицетворяющий семью и любовь, появился именно в квартале iLove с философией хюгге. «Погода в доме» — это напоминание о тех ценностях, ради которых жители сюда переезжали — независимо от погоды и жизненных обстоятельств семья может создавать свое пространство, наполненное уютом, теплым светом и ощущением счастья.

Паблик-арт-художник Марина Звягинцева, автор паблик-арт программы «Спальный район», член Творческого союза художников России и Московского союза художников, с 2020 г. создает цикл работ, посвященный чувствам и социальным вопросам взаимоотношений между людьми. За время работы с общественными пространствами она создала более 50 инсталляций, которые можно увидеть в разных городах России.

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