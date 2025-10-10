Анастасия Пивоварова стала линейным продюсером сериала «Игра на вылет»

Сюжет сериала сосредоточится вокруг перспективной теннисистки, 17-ти летней Кати, из-за отсутствия финансовых возможностей, она вынуждена завершить карьеру, теперь теннис для нее — это только способ выживания.

Продюсерами проекта выступили студия «НМГ Продакшн», во главе с Федором Бондарчуком и Дмитрием Табарчуком. Режиссер: Евгений Корчагин. Автор сценария: Константин Маньковский.

В главных ролях: Данила Козловский и Полина Гухман.

«Я понимаю, что моя карьера идет в нестандартных для теннисистки направлениях — спортивный менеджмент хоккеистов, линейный продюсер сериала, ведущая — все это многим сложно принять! Но такова моя реальность! Я много работала, училась в лучших учебных заведениях, росла, как профессионал и как личность, конечно, при такой самоотдаче будут появляться новые возможности.

Но для меня кино – это что-то совсем новое и очень интересное. Я восхищаюсь людьми, которые меня окружают, постоянно учусь у них новому и вдохновляюсь творчеством, чего стоит только работа с Козловским и Гухман! В кино нужно пахать в бешенном графике, при этом постоянно быть включенной в процесс и генерить идеи. Я удивлена работоспособности актеров и съемочной группы! Как я уже поняла, чтобы работать в киноиндустрии, нужно быть фанатом своего дела, иначе можно быстро выгореть», – поделилась Анастасия Пивоварова.