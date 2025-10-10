Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUАнастасия Пивоварова стала линейным продюсером сериала «Игра на вылет»

Анастасия Пивоварова стала линейным продюсером сериала «Игра на вылет»

editor
By editor
69
анастасия пивоварова
Фото © пресс-служба «НМГ Продакшн»

Сюжет сериала сосредоточится вокруг перспективной теннисистки, 17-ти летней Кати, из-за отсутствия финансовых возможностей, она вынуждена завершить карьеру, теперь теннис для нее — это только способ выживания.

Продюсерами проекта выступили студия «НМГ Продакшн», во главе с Федором Бондарчуком и Дмитрием Табарчуком. Режиссер: Евгений Корчагин. Автор сценария: Константин Маньковский.

В главных ролях: Данила Козловский и Полина Гухман.

«Я понимаю, что моя карьера идет в нестандартных для теннисистки направлениях — спортивный менеджмент хоккеистов, линейный продюсер сериала, ведущая — все это многим сложно принять! Но такова моя реальность! Я много работала, училась в лучших учебных заведениях, росла, как профессионал и как личность, конечно, при такой самоотдаче будут появляться новые возможности.

Но для меня кино – это что-то совсем новое и очень интересное. Я восхищаюсь людьми, которые меня окружают, постоянно учусь у них новому и вдохновляюсь творчеством, чего стоит только работа с Козловским и Гухман! В кино нужно пахать в бешенном графике, при этом постоянно быть включенной в процесс и генерить идеи. Я удивлена работоспособности актеров и съемочной группы! Как я уже поняла, чтобы работать в киноиндустрии, нужно быть фанатом своего дела, иначе можно быстро выгореть», – поделилась Анастасия Пивоварова.

Предыдущая статья
Дмитрий Кравец – тренер по ММА, который выводит бойцов на новый уровень

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru