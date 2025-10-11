В сентябре 2025 года Apriori Arts Agency и Фирма «Мелодия» возобновили сотрудничество выпуском нового диска с записью концертной программы «Колыбельная». Это первый сольный диск ведущей солистки Большого театра Альбины Латиповой. Её сценический партнёр, профессор Московской консерватории Юрий Мартынов имеет в своём творческом багаже богатое аудио-наследие, выпущенное различными мировыми звукозаписывающими лейблами. Тем не менее, и в его карьере этот диск стал первым с «живой», а не студийной записью.

На диске представлена запись концерта, посвящённого Дню Матери и прошедшему в Галерее NIKO 25 ноября 2024 года. Дуэт исполнил колыбельные Брамса, Чайковского, Дворжака, Грига, Шумана, Римского-Корсакова, Р. Штрауса, Дунаевского, Гершвина, Блантера, Хайруллиной и Крылатова. Среди них встречаются и настоящие «хиты», и малознакомые произведения, и написанные буквально пару лет назад.

Альбина Латипова пела на пяти языках – немецком, русском, чешском, английском и своём родном татарском. Из двух сольных номеров Юрия Мартынова в диск вошёл один – Berceuse, op. 57 Шопена.

Дуэт певицы и пианиста сложился три года назад: в октябре 2022 года артисты впервые выступили вместе на IX фестивале «Опера Априори» в Зале Зарядье с программой из произведений французских композиторов – Рамо, Бизе, Равеля и Дебюсси – на «ориентальные» темы. В 2023-м Альбина и Юрий открыли фестиваль «Рахманинов. Грани» в Казани специально подготовленной к юбилею композитора программой, в которую, помимо произведений Рахманинова, вошли опусы Римского-Корсакова, Стравинского и Скрябина. Той же осенью в составе трио с кларнетистом Игорем Фёдоровым в Москве была представлена романтическая программа из произведений Шумана, Шуберта, Шпора, Лахнера, Вебера и Мейербера. Несколько номеров из этой программы прозвучали на праздничном концерте в честь десятилетнего юбилея фестиваля «Опера Априори» в январе 2024 года.

Серия «Мелодия априори», которую продолжает «Колыбельная», была представлена четырьмя релизами live-СDs в 2017 году. В ней вышли концерты, записанные Михаилом Спасским в Малом зале МГК им. Чайковского с сентября по декабрь 2016-го. Концерт в Галерее NIKO был записан студентами Института современного искусства – Дарьей Мешиной и ассистентами Асей Быковской, Тимофеем Шмидтом и Михаилом Мещериным под руководством Ильи Донцова, звукорежиссёра Радио «Орфей», обладателя множества наград в этой области, в том числе премии «Чистый звук» (1-е место в номинации «Камерная инструментальная сольная музыка»). Продюсер концерта и диска – Елена Харакидзян. Иллюстрация на обложке диска принадлежит перу (точнее – карандашу!) молодой художницы Русланы Душкиной.

Следующий релиз в серии «Мелодия априори» ожидается в начале 2026 года. Концертная программа «Ариадна», открывшая XI Международный фестиваль вокальной музыки «Опера Априори» 22 сентября, была записана звукорежиссёром Михаилом Спасским. Символично, что концерт состоялся в Англиканской церкви св. Андрея, где легендарная студия грамзаписи базировалась с 1960-го по 1994 год.