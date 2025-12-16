Анатолий Гарбузов: Сериал о столичной промышленности набрал более 12 миллионов просмотров

Вертикальный мини-сериал «Семейная смена» о династиях предприятий Москвы вышел этой осенью в социальной сети ВКонтакте. Он был реализован при поддержке АНО «ИРИ» в рамках проекта «Открытая промышленность» и за несколько месяцев собрал свыше 12 миллионов просмотров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«За несколько месяцев сериал о династиях столичных предприятий набрал более 12 миллионов просмотров. Тема московской промышленности интересна и близка аудитории. Проект наглядно показывает: за рабочими производственными процессами в первую очередь стоят люди, которые искренне любят свое дело. Сегодня на заводах города занято свыше 755 тысяч человек – каждый десятый работающий москвич, и для многих из них это не просто профессиональная деятельность, а часть семейной истории», – отметил Анатолий Гарбузов.

Десятисерийный медиапроект знакомит зрителей с тремя московскими промышленными династиями из разных сфер: герои занимаются выпуском игрушек, лифтов и банкоматов.

Эпизоды раскрывают, как семьи преодолевают нестандартные препятствия и вызовы в работе и находят путь к решению задач вместе.

«Сериал “Семейная смена” стал частью проекта “Открытая промышленность”, который рассказывает о заводах и предприятиях, предоставляет возможность записаться на экскурсии, участвовать в тематических квизах и других активностях, и на сегодняшний день насчитывает более 125 тысяч пользователей мини-приложения ВКонтакте. Пилотный сезон сериала вызвал большой пользовательский интерес и продемонстрировал актуальность формата для молодой аудитории», – сказал, директор по стратегическому партнерству компании VK Дмитрий Уваров.