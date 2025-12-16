Сегодня федеральному семейному телеканалу «СОЛНЦЕ» исполнилось три года. Лидер российского телевидения по росту доли (+30% к 2024 году до 1,8) и охвата (+15% к 2024 году), канал не только закрепился на рынке, но и вырос в одного из самых динамичных игроков индустрии. С начала вещания «СОЛНЦЕ» посмотрели более 115 миллионов человек, из них 19 миллионов – дети.

Это не просто цифры – это семьи, которые включают канал, смеются над героями, узнают себя в сюжетах. Это и делает «СОЛНЦЕ» по-настоящему большим. С первого дня канал строил сетку вокруг контента для всей семьи – и именно семейные проекты заложили фундамент успеха.

«СОЛНЦЕ» — канал, который объединяет», — Рубен Оганесян, генеральный продюсер телеканала.

За три года в эфире появились сериалы, которые не просто показали высокие доли, но и стали любимыми у зрителей. Семейные хиты «Родители родителей», «Манюня» (от онлайн-кинотеатра OKKO), «Одни дома» и другие выступили мощным драйвером роста.

«Когда мы вместе с Яном Кухальским, Юлией Миндубаевой и Эдуардом Илояном запускали «СОЛНЦЕ», у нас было всего полтора месяца — рекордно короткий срок, чтобы придумать, собрать и вывести в эфир полноценный телеканал. Но именно скорость и стала нашим преимуществом. Мы с самого начала понимали: в медиасреде должно быть место, где зрителю тепло и хорошо. Нам всего три года, но мы уже большие, и сегодня я могу сказать, что «СОЛНЦЕ» стал именно такой кнопкой — кнопкой в мир добра, тепла и света», — Рубен Оганесян, генеральный продюсер телеканала.

Оригинальный контент и эксклюзивные показы

В 2023-м «СОЛНЦЕ» впервые запустил в эфир оригинальный проект. Всё началось с «Вопросиков» – первой собственной программы канала. В 2024-м линейка продолжила расширяться, ведь телеканал сделал ставку на сериалы для семейного просмотра. Первым эксклюзивным семейным сериалом в эфире телеканала стали «Родители родителей». Всего за год этот ситком про самую большую телевизионную семью России на «СОЛНЦЕ» посмотрели более 25 миллионов зрителей. Настоящей визитной карточкой СОЛНЦА уже успел стать оригинальный семейный ситком «Одни дома», стартовавший с доли 2,94 в 2025-м году. Сериал закрепил позицию «СОЛНЦА» как площадки, где рождаются и собственные хиты, и эксклюзивные семейные франшизы. В 2026 году флагманские проекты, такие как ситкомы «Родители родителей» и «Одни дома» получат продолжение, а линейку оригинального контента пополнят новые сериалы «Оливка, Игорёк и Рекс» и «Что не так с Севой».

Стратегия «СОЛНЦА» — это развитие и запуск в эфир эксклюзивных брендов, которых нет ни на одном другом телеканале. В ноябре 2025 года с рекордной долей 4,8**** на «СОЛНЦЕ» прошла российская премьера международного подросткового музыкального фэнтези «Чёрный мотылёк. Сила музыки». Еще одна громкая премьера этого года – мультсериал «Чебурашка» от студии «Союзмультфильм», стартовавший с доли 2,93.

«За три года мы увидели, как меняется телесмотрение. Всё больше семей выбирают совместный просмотр — и мы рады быть одним из лидеров этого тренда. Каждый наш проект, главными героями которого становятся дети — будь то ситком, полнометражная премьера или анимация — создается с одной простой задачей: чтобы за экраном могли собраться сразу несколько поколений. Чтобы дети смеялись, родители узнавали себя, а бабушки и дедушки чувствовали ту самую атмосферу семейного вечера», — Рубен Оганесян, генеральный продюсер телеканала.

От зрителей к соавторам

С самого старта «СОЛНЦЕ» делает ставку не просто на просмотр, а на соучастие. За три года вокруг «СОЛНЦА» сформировалась настоящая творческая вселенная – живая, шумная, активная. Это уже давно не просто телеканал, а экосистема, которая объединяет разные способы коммуникации с аудиторией, и куда зрителям хочется возвращаться, пробовать себя, делиться и быть частью большого комьюнити. Дети и родители рисуют, создают персонажей, придумывают истории, участвуют в челленджах и конкурсах, делают то, что потом становится частью эфирной жизни канала. У телеканала уже более 1,5 миллионов подписчиков в социальных сетях, которые ежемесячно генерируют более 11 миллионов охвата и превращают наши премьеры в настоящие события.

Ключевые инициативы:

Конкурс «Моя Манюня» — 12 000 работ, попавших в эфир, соцсети и на билборды;

День семьи на ВДНХ — гигантская раскраска: 100 000 офлайн-участников и 600 000 онлайн-зрителей;

Новогодний спецпроект «Ёлка для Алёнки» — 15 000 цифровых открыток от зрителей;

Социальная акция «Спасибо родителям» в поддержку премьеры «Родителей родителей» — 8 000 семейных благодарностей по всей стране;

Конкурс «Звериконы» по вселенной «Джейд Армор» — 18 000 работ, озвученных героями мультсериала и попавших в эфир телеканала;

Коллаборация с «Союзмультфильмом» — «Чебурашка собирает друзей»: 5 000 детских рисунков;

Кроссмедийный запуск премьеры «Одни дома» — зрители помогали героям «заселиться» в эфир.

Отдельное место заняло партнёрство с Всероссийским конкурсом «Родная игрушка» (Российское общество «Знание»): проект объединил 28 217 заявок от авторов, дизайнеров и семей со всей страны, став логичным продолжением философии канала — создавать и поддерживать то, что по-настоящему объединяет поколения.

Вселенная талантов «СОЛНЦА» – большое семейное пространство, где зрители становятся частью процесса, а их идеи – частью будущих проектов.

Телевидение переживает трансформацию: детско-семейный просмотр стремительно становится ключевой моделью поведения аудитории. По данным Mediascope, совместное смотрение в аудитории 10–45 уже превысило индивидуальное. «СОЛНЦЕ» выстроило стратегию по формуле «через детей — к взрослым»: телеканал привлекает внимание младшей аудитории яркими историями и героями, а затем удерживает всю семью тёплым, безопасным и объединяющим контентом. Именно это ценностное предложение сделало канал частью жизни миллионов семей.