Английский язык для начинающих – с чего начинать?

Многие люди сейчас хотят изучать английский язык самостоятельно, но не знают с чего начать. Иностранный нужен в современном мире очень сильно, но как выучить его с нуля взрослому человеку – непонятно.

Начинаем учить английский язык самостоятельно

Первый шаг на пути получения новых знаний – это определение способа, с помощью которого вы эти самые знания будете получать. Для иностранного языка их несколько.

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Первый – это группы по изучению английского языка с преподавателем. Часто можно найти занятия, где преподает носитель, владеющий худо-бедно русским языком.

Если это действительно учитель с соответствующим образованием, то вам повезло, если нет, то максимум чему вы научитесь – разговорной речи. Потому внимательно читайте отзывы о таких группах и выбирайте с умом.

Репетитор – это самый дорогой способ обучения. При этом чем выше квалификация репетитора, тем больше он будет брать за свои уроки. Такой способ подойдет тем, кто не ограничен в деньгах и готов их потратить на качественное обучение. Есть и еще одна проблема помимо финансов: найти соответствующего преподавателя, который даст настоящие знания.

Оба приведенные выше способа изучения английского самостоятельно подойдут, если вы живете в большом городе и у вас есть возможность выбрать репетитора или группу из нескольких предложенных вариантов. А что же делать тем, кто проживает в небольших поселках, городках или банально не имеет денег на репетитора дорогостоящего или времени посещать отдельные занятия?

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А таких людей выручит сеть Интернет и курсы, которые можно там приобрести.

Если вбить поисковик «Курсы английского», то вас удивит количество ссылок на самые разные варианты. Легко в таком многообразии запутаться и сбиться с толку, а еще легче купить то, что не принесет пользы.

Одним из самых качественных курсов уже много лет является детище Оксаны Долинка «Английский за 4 недели 2 в 1». Это английский язык с нуля для начинающих.

Русскоязычный преподаватель с сертификатом Кембриджа точно знает, как обучить соотечественников правильно, быстро английскому языку. Уроки имеют небольшую длительность, формат их аудио и видео, занятия максимально интересные и увлекательные.

Можно поискать в сети и бесплатные варианты на англоязычных сайтах, но они больше подойдут тем, кто уже имеет хотя бы минимальный уровень знаний.

Выбирая способ обучения для себя, не забудьте, что большая часть успеха в этом деле лежит только на ваших плечах. Ваша усидчивость и регулярность занятий, а также желание достигнуть поставленной цели принесут отличный результат.

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