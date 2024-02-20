Музыкальная терапия: как звучит исцеление

В России нет официальной профессии «Музыкальный терапевт». Энтузиасты создают сообщества и отдельные программы по музыкальной терапии. Проходят конференции, образовательные курсы.

В Москве вот уже двадцать лет работает практика музыкальной терапии с тяжелобольными детьми в больницах. В тандеме с другими творческими и игровыми направлениями программы «Желтый чемоданчик» общественной организации «Творческое партнерство».

Эта история началась в 2003 году. Директор «Творческого партнерства» Ирина Гордеева с театром приехала в НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра им. Блохина.

«Осталось неловкое послевкусие: ощущение что решаем личные проблемы. «Мы на фоне детей». Этим грешат многие. На камеру подарили подарки, что-то показали, чем-то позанимались, и написали, что помогли детям выздоравливать, а ведь это не так», - отметила Ирина.

«Тогда же мне в руки попалась книга о реабилитации тяжелобольных детей через творчество в Америке, и я подумала «Почему бы нет?». Собралась маленькая команда – художница Ирина Евдокимова, музыкант Елена Слонимская, актриса Олеся Турко - ее мы назначили на роль сказкотерапевта. Мы до сих пор вместе. Через год в команду пришел первый больничный клоун Костя Седов.

«У нас не школа, мы не учим детей и никого не заставляем. Хочешь — делай, или просто побудь рядом. В больнице, у ребят слишком много слов «надо»: надо возить за собой капельницу, выдерживать процедуры, лежать тихо, не плакать. Во всем этом есть элемент насилия. Поэтому мы и отталкиваемся от желаний детей, чтобы они почувствовали себя личностями», — рассказывает Ирина.

Подобной организации ранее в России не было. Наша команда не только регулярно занималась с детьми, но и экспериментировала. Дети снимали мультфильмы вместе с автором «Вкусных историй» Романом Канатниковым. Постепенно появились ежегодные акции организации «Арт-терапия на колесах или рисуем на настоящих машинах» и Велопробег «Рак победим», Мототерапия, Дни красоты для мам.

Что лежит в желтом чемоданчике?

Символом проекта стали желтые чемоданчики, в которых специалисты приносят тяжелобольным детям вместе с красками, играми, мыльными пузырями, конфеты храбрости, таблетки смеха и пилюли здоровья. Музыканты держат в чемоданчиках обширную коллекцию струнных, шумовых и ритмических инструментов.

Музыкальные терапевты «Желтого чемоданчика» Елена Слонимская и Дарья Виноградова говорят, что работа с детьми— сплав занятия и концерта. Главная задача – создать настроение, доставить радость, дать выразить себя и повысить качество жизни ребят. Даже пассивное слушание музыки приносит пользу. У детей выравнивается дыхание, улучшается кровоснабжение, уменьшаются судороги.

Истории музыкантов о работе с детьми в больницах объединяет трепетное отношение к каждому ребенку, его физическому и эмоциональному состоянию.

«В одной из палат мама кормила с ложки маленького сына, увидев гитару, обрадовалась: «Заходите, мы любим музыку!» Начинаю потихоньку петь, а мама продолжает кормить. «Ну как, не мешаем?» - «Да что Вы, еще шире рот открывает!» Пою «вкусные песенки» про Антошку, «Все по лавочкам сидят, кашу масляну едят», пока тарелка не опустела», — рассказывает» Елена Слонимская.

«Когда я прохожу по палатам психо-неврологических отделений с музыкальными инструментами, часто родители говорят: «К нам не надо. Он (она) не будет реагировать, не разговаривает». Но дети проявляют живой интерес и начинают концентрировать внимание, прислушиваться. Порой происходят настоящие чудеса. Маленькая Айшат, которая не держала головку, по опасениям мамы, могла испугаться звука. Но вместо этого, пыталась сосредоточиться на его источнике. А когда я предложила маме подыграть на маракасе, девочка взяла его, и мама воскликнула от неожиданности. Полуторогодовалая Айшат до этого момента ничего сама не могла держать в руках. Трудно передать восторг мамы, и, главное, у нее появилась надежда, что можно закрепить успех», – делится Дарья Виноградова.

«Нас попросили заглянуть к девочке на ИВЛ, у которой день рождения, но понять, реагирует ли она на происходящее, трудно. Рядом мама, она понимает состояние дочки по взгляду, по мельчайшим изменениям мимики. Поем традиционное «Пусть бегут неуклюже…» - «Смотрите, как сатурация повысилась!» — говорит мама. Значит, кислорода в крови стало больше», – поясняет Елена.

«Я зашла в палату к мальчику, у которого были послеоперационной боли, в тот момент, когда действия обезболивающих заканчивалось и было видно, что ему плохо. Мы выбрали одну из его любимых песен, я запела. Постепенно ребенок успокоился, стал подпевать, боль уже меньше его беспокоила», — вспоминает Дарья.

У музыкальной терапии нет противопоказаний, каждый возьмет от общения с музыкой свое. Хотя точный механизм воздействия музыки на здоровье человека не установлен, известно, что вибрация звуков создает энергетические поля, заставляющие резонировать каждую клетку нашего тела. В результате нормализуются все физиологические процессы.

Через музыкальные игры тренируются не только память и внимание, но и коммуникативные способности: ребята незаметно учатся взаимодействовать друг с другом.

«Когда несколько ребят сразу хотят играть на одном и том же, мы договариваемся, что будем меняться инструментами после каждой песни Понаблюдав за этим, малышка, которая еще и разговаривать не умеет, подходит к ребенку и протягивает свой инструмент, предлагая меняться. Девчушка играет на полученном инструменте и протягивает его следующему, проделывает это снова и снова... Так маленький человек осваивает новое для себя действие - обмен, радуется этому и осознает, что меняться даже интереснее, чем просто подойти и взять то, что хочется», — отмечает Елена.

Как стать музыкальным терапевтом в больнице?

Прежде всего необходимо сохранить в себе ребенка, способного удивляться, фантазировать, придумывать на ходу. Быть «человеком-оркестром», играть на разных инструментах.

«Меня как-то спросили: "Сколько песен нужно знать, чтобы начать заниматься с детьми? Штук десять?". Наверно этот человек представлял, что я повторяю один и тот же маленький "концерт" в каждой палате и рекреации. Но это не так. Приходя в больницу, никогда не знаешь, что из твоего песенного и музыкального запаса понадобится. Как-то в Морозовской больнице собралась группа поющих родителей - любителей бардовской песни. Уж так мы с ними спелись, хоть на Грушинский фестиваль поезжай. А иной раз просят что-нибудь из "Любэ" или "Кино", чаще — песни из советских мультиков и фильмов», — отмечает Елена Слонимская.

В репертуаре больничных музыкантов собрались сотни песен всевозможных стилей и жанров: игровые, потешки, скороговорки, авторские, городские, народные песни. Джазовые, рок- и поп-композиции. Если не находится песня на предложенную тему, ее можно сочинить в жанрах буриме или песен-бормоталок Винни-Пуха.

«В Солнцево мы вместе с детьми сочинили хит о луне из сыра. Лунные мыши, ели луну - поэтому она вся в дырочку. А мышиный король, не давал мышам есть луну и лечил ее. Интересно сочинять песни с детьми. Ты задаёшь наводящие вопросы, а они выдают неожиданные идеи», — рассказывает музыкальный терапевт Екатерина Лазуткина.

«В больницах иногда кажется, что дети не обращают внимание на смену времен года, особенно когда находятся там подолгу. И когда в песнях об этом поется, я иногда вставляю речитатив или куплет о том, что происходит за окном, чтобы на этом зафиксировать внимание. Что уже вечер и на улице стемнело. Ребята с интересом или удивлением смотрят в окно. Там иногда происходит любопытное», — делится Дарья Виноградова.

Девиз программы «Желтый чемоданчик» «Вдохновляем детей выздоравливать» выражает суть работы музыкальных терапевтов – поддерживать детей в сложных обстоятельствах, повышать уровень их физического и эмоционального благополучия, дарить радость от встречи с музыкой.