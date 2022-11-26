Аника Керимова возглавила Комитет индустрии моды России

Известный дизайнер Аника Керимова возглавила Комитет индустрии моды. Керимова намерена помочь развитию модной индустрии во всех регионах России.

На первом заседании комитета Аника привела не слишком радостные цифры. Оказалось, что на сегодняшний день импортная продукция занимает в России 80 процентов от всего ассортимента. А доля российских производителей не превышает 40 процентов объема. Ситуацию необходимо в корне менять. Этим и займутся сотрудники Комитета индустрии моды.

- Есть несколько моментов, которые не дают развиваться модной индустрии в России, - сообщила Аника. - В первую очередь, это - низкая узнаваемость брендов. И нехватка профессиональных кадров. Кроме того, зачастую дизайнеры сталкиваются с отсутствием оборудования, тканей российского производства и фурнитуры. Мы будем прилагать все усилия, чтобы изменить ситуацию и одежда российского производства стала появляться на прилавках. Наши дизайнеры ничуть не уступают западным.

Помимо Керимовой, в новый комитет вошли ведущие модельеры производители одежды России, а также ректор РГУ им. Косыгина Валерий Белгородский, вице-президент ассоциации текстильщиков России Аскандар Гусейнов и другие. Комитет индустрии моды был создан при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве.

В самое ближайшее время сотрудники комитета под патронажем Керимовой планируют выезды в регионы России с целью поддержки модной отрасли. Председатель комитета индустрии моды планирует посетить в первую очередь Дальний Восток и Сибирь.

- Развивать модную индустрию необходимо во всех регионах нашей страны, - говорит Аника. – При правильном подходе это можно сделать за один-два года. Наши потребители сразу заметят перемены. Одежда российских производителей более качественная, удобная и ноская. Российским дизайнерам нужно только дать возможность развиваться. И мы обязательно это сделаем в рамках программы по импортозамещению.

Аника Керимова – одна из самых известных дизайнеров России. Ее Дом моды функционирует уже почти 15 лет и по праву считается крупнейшим fashion-пространством страны. Аника Керимова занимается производством одежды и обуви. В числе ее клиентов – ведущие политики, звезды эстрады, артисты театра и кино. В одежде Керимовой можно увидеть Филиппа Киркорова, Машу Распутину, Наташу Королеву, Азизу, Любовь Успенскую и других знаменитостей.

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