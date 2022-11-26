Преподаватели-русисты встретились на Международной научно-практической конференции «Русский язык: образование, наука, культура»

24 ноября в Москве состоялась Международная научно-практическая конференция «Русский язык: образование, наука, культура». На мероприятии филологами и педагогами-русистами из 10 стран были подняты актуальные вопросы методик преподавания русского языка в России и за рубежом, внедрения ведущих научных достижений в образовательные практики, позиций русского языка как языка международного общения. Организатором выступил Московский педагогический государственный университет (МПГУ) при поддержке Министерства Просвещения РФ.

Слушатели отметили актуальность мероприятия: сегодня русский не только остается распространенным языком, но и усиливает свои позиции в ряде регионов мира – от отдельных стран постсоветского пространства до таких государств, как Индия и Китай. На фоне этого подъема в нынешнем году вузы России зачислили более 21 000 иностранцев, а общее число студентов из-за границы достигло 324 000 человек (+ 26 000 граждан зарубежья за последние 3 года). При всей позитивности этой тенденции, она одновременно является вызовом для педагогов, которые преподают русский язык в странах СНГ и дальнего зарубежья: необходимо регулярно актуализировать методики преподавания, чтобы качественно удовлетворить возросший спрос.

В конференции приняли участие более 160 ученых, педагогов и учащихся филологических факультетов из России и других стран мира. В рамках семинаров и круглых столов они обсудили технологии и методики работы преподавателей, обучающих русскому языку и на русском языке в России и за рубежом, а также когнитивные категории, которые формируют языковое сознание и способствуют формированию духовно-нравственных основ подрастающего поколения. Международные эксперты дали ответы на вопросы о том, как сегодня строится межкультурная коммуникация, какие активные процессы и новые тенденции характерны для современного русского языка, как цифровые технологии задействуются в лингвистических исследованиях.

Конференция прошла на базе МПГУ, в ней приняли участие представители вузов Казахстана, Беларуси, Вьетнама и другие. Дистанционно к дискуссиям присоединились ведущие вузы-партнеры из Германии, Китая, Турции, Узбекистана, Сирии.

«Гибридный формат мероприятия дал возможность преподавателям русского языка как иностранного максимально эффективно обменяться опытом и освоить лучшие из существующих методик обучения. Это особенно важно в контексте того, что преподаватели-русисты сегодня – это не просто востребованные специалисты, но еще и миссионеры, на чьих плечах лежит задача по популяризации русского языка и культуры», – Алексей Владимирович Лубков, ректор МПГУ, профессор, академик РАО.

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