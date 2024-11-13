Анонсирована деловая программа «Российской креативной недели – Сибирь»

Фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Сибирь» пройдет уже в четвертый раз. Площадкой мероприятия станет креативный кластер «Квадрат» в Красноярске.

«Российская креативная неделя» – это возможность открытого диалога профессионального сообщества с властью и крупным бизнесом для развития креативного сектора. Ключевой задачей фестиваля-форума в этом году станет комплексный анализ текущего состояния креативных индустрий в Красноярском крае.

«Красноярский край – это регион с мощной экономикой, которая базируется на металлургическом, лесном комплексе, транспортной отрасли. При этом, уже сейчас вклад креативного сектора в экономику региона – 3%, и для огромного Красноярского края — это существенный показатель. Сегодня, по нашим подсчетам, в креативном секторе экономики заняты более 20 тыс. человек, которые имеют совокупный объем выручки более 72 млрд рублей. По оценкам экспертов, потенциал развития креативного сектора в Красноярском крае выше среднего, что накладывает на нас дополнительную ответственность. В последние годы мы активно создаем инфраструктуру для предпринимателей – наш кластер «Квадрат» пользуется большим спросом, помогаем реализовывать продукцию, мы создали уникальный Институт гастрономии и запускаем другие образовательные программы для талантливой молодежи. Все это мы делаем для того, чтобы молодые и креативные ребята видели, что могут реализовать потенциал в своем регионе», – отметил на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Деловая программа включает более 30 сессий на темы кино, рекламы, медиа, IT, анимации, изобразительных и визуальных искусств, образования, гастрономии, туризма и др.

В основу деловой программы легли шесть треков: Сибирь как формирующийся центр креативных индустрий в России; гастрономия как драйвер развития региона; стратегия развития креативных индустрий; региональные меры поддержки креативных индустрий; локальная идентичность для выхода на новые рынки; Сибирь как российский центр дизайна.

«Российская креативная неделя» охватывает всё большее количество регионов, и основная задача сегодня – систематизировать среду креативных индустрий, поскольку, это очень разные сферы бизнеса – от гастрономии до дизайна и IT. Креативная составляющая дает большую добавленную стоимость продукции и может в разы превышать объем вложений в производство и материалы. Еще несколько лет назад одной из первоочередных задач являлось создание общей нормативной базы для разнонаправленных сфер креативного сектора, и мы решили идти по пути пилотных проектов. И Красноярский край в этом плане – «пионер» развития креативных индустрий в стране. Сегодня нормативная баз сформирована и можно делать следующий шаг — объединить основных игроков креативных индустрий на основе традиционных российских ценностей, чтобы через пользование креативными продуктами эти ценности широко распространялись, объединяя наше общество», — отметил начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

Тема основной пленарной сессии предстоящего фестиваля-форума — «Ценностные ориентиры в стратегиях развития креативных индустрий регионов». По ее итогам планируется разработка предложений для внедрения ценностных принципов в документы стратегического планирования субъектов РФ.

«Федеральный закон о развитии креативных индустрий в РФ вступает в силу в феврале 2025 года. Основная задача для парламентского корпуса сейчас – это работа над доработкой закона и контроль подготовки подзаконных актов, которые станут логичным продолжением федерального закона и дополнят его. Также важно синхронизировать региональные нормативные акты с новым федеральным законом. И «Российская креативная неделя – Сибирь» может стать площадкой для встречи парламентариев из регионов Сибирского федерального округа для обсуждения вопросов синхронизации нормативной базы. Наша общая задача сейчас – это перезапуск креативного сектора экономики, и эта работа требует совместных усилий федерального центра и регионов», – отметил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Денис Кравченко.

Также в рамках деловой программы пройдут панельные дискуссии, посвященные проблемам малых городов, подготовке кадров для креативных индустрий, комплексному развитию промышленного дизайна в регионах, интеграции модного бизнеса России в международный ритейл, российской анимации и др. Также участников фестиваля-форума ждут лекции, мастер-классы и кинопремьеры.

«Российская креативная неделя – Сибирь» – это наше самое первое мероприятие за пределами столицы, вот уже четвертый год подряд Красноярск принимает у себя форум. По итогам первого окружного форума в Красноярске был создан Сибирский институт развития креативных индустрий. В рамках «Российской креативной недели – Сибирь» подписано соглашение о создании креативного кластера «Квадрат» в Красноярске. И именно этот кластер уже второй год подряд радушно принимает наш форум. В этом году мы ставим для себя амбициозные цели в части деловой программы. Кроме тематических панельных дискуссий, а их больше тридцати, в этом году запланирован большой блок стратегических сессий. Участие в мероприятиях «Российской креативной недели» в Красноярске примут более 160 спикеров. Также в рамках креативной недели в Сибири мы подготовим рекомендации для губернаторов регионов Сибирского федерального округа по комплексному развитию креативных индустрий», – отметила президент АНО «Креативная экономика», директор фестиваля-форума «Российская креативная неделя» Марина Монгуш (Абрамова).

На тематических площадках форума выступят представители власти, креативного бизнеса, институтов развития, исследовательских компаний и медиарынка. Среди приглашенных спикеров: исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова, директор фонда развития анимации Хабаровского края (Хабаровск) Александра Дубовская, продюсер студии «Светлые истории» (Екатеринбург) Иван Вторых, директор по обучению и развитию АО «Союзмультфильм» (Москва) Дарья Стрекалова, заведующий учебно-производственными мастерскими Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства, кандидат культурологии (Красноярск) Алексей Снетков, директор школы анимации и руководитель проектов Анимационной студии «Воронеж» Алексей Богатырев, генеральный директор «Енисей Кино», член Союза кинематографистов России (Красноярск) Ирина Белова и др.