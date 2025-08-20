Архангельск лидирует по офлайн-прослушиваниям русского рэпа

VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Сервис МТС Музыка проанализировал данные офлайн-прослушиваний треков с 1 июня по 17 августа 2025 года и определил самые популярные жанры и песни у пользователей в городах — туристических центрах России. Самый уникальный музыкальный вкус у аудитории из Владикавказа и Калининграда: композиции — фавориты по прослушиваниям в этих населенных пунктах не совпадают с лидерами чартов других мегаполисов. В топ-3 самых востребованных жанров вошли русская поп-музыка (25%), русский рэп (20%) и танцевальная музыка (8%). Наиболее преданные поклонники этих направлений находятся в Новороссийске (43%), Архангельске (32%) и Владивостоке (10%) соответственно.

Топ-5 городов по офлайн-прослушиваниям

Лидером по офлайн-активности стала Москва, где сосредоточена половина всех прослушиваний (50%). На втором месте — Краснодар (14%), замыкает тройку — Санкт-Петербург (10%). В топ-5 также вошли Екатеринбург (5%) и Самара (4%).

Жанровые предпочтения

Летом 2025 года среди пользователей сервиса определилось пять самых популярных музыкальных жанров по офлайн-прослушиваниям:

  • русская поп-музыка — 25%
  • русский рэп — 20%
  • танцевальная музыка — 8%
  • электроника — 6%
  • русский рок — 5%

За ними следует шансон (2%), который заметно опережает остальные популярные направления.

Где чаще всего слушают в офлайн-режиме

  • русская поп-музыка: Новороссийск (43%), Саратов (40%), Пермь (38%)
  • русский рэп: Архангельск (32%), Калининград (29%), Нижний Новгород (27%)
  • танцевальная музыка: Владивосток (10%), Сочи (8,9%), Новосибирск (8,7%)
  • электроника: Сочи (7%), Новороссийск (6,3%), Москва (6%)
  • русский рок: Мурманск (13%), Горно-Алтайск (10%), Воронеж (7%)
  • шансон: Иркутск (3%), Владивосток (2,9%), Екатеринбург (2,8%).
