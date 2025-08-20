Архангельск лидирует по офлайн-прослушиваниям русского рэпа

Сервис МТС Музыка проанализировал данные офлайн-прослушиваний треков с 1 июня по 17 августа 2025 года и определил самые популярные жанры и песни у пользователей в городах — туристических центрах России. Самый уникальный музыкальный вкус у аудитории из Владикавказа и Калининграда: композиции — фавориты по прослушиваниям в этих населенных пунктах не совпадают с лидерами чартов других мегаполисов. В топ-3 самых востребованных жанров вошли русская поп-музыка (25%), русский рэп (20%) и танцевальная музыка (8%). Наиболее преданные поклонники этих направлений находятся в Новороссийске (43%), Архангельске (32%) и Владивостоке (10%) соответственно.
Топ-5 городов по офлайн-прослушиваниям
Лидером по офлайн-активности стала Москва, где сосредоточена половина всех прослушиваний (50%). На втором месте — Краснодар (14%), замыкает тройку — Санкт-Петербург (10%). В топ-5 также вошли Екатеринбург (5%) и Самара (4%).
Жанровые предпочтения
Летом 2025 года среди пользователей сервиса определилось пять самых популярных музыкальных жанров по офлайн-прослушиваниям:
- русская поп-музыка — 25%
- русский рэп — 20%
- танцевальная музыка — 8%
- электроника — 6%
- русский рок — 5%
За ними следует шансон (2%), который заметно опережает остальные популярные направления.
Где чаще всего слушают в офлайн-режиме
- русская поп-музыка: Новороссийск (43%), Саратов (40%), Пермь (38%)
- русский рэп: Архангельск (32%), Калининград (29%), Нижний Новгород (27%)
- танцевальная музыка: Владивосток (10%), Сочи (8,9%), Новосибирск (8,7%)
- электроника: Сочи (7%), Новороссийск (6,3%), Москва (6%)
- русский рок: Мурманск (13%), Горно-Алтайск (10%), Воронеж (7%)
- шансон: Иркутск (3%), Владивосток (2,9%), Екатеринбург (2,8%).