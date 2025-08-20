Архангельск лидирует по офлайн-прослушиваниям русского рэпа

Сервис МТС Музыка проанализировал данные офлайн-прослушиваний треков с 1 июня по 17 августа 2025 года и определил самые популярные жанры и песни у пользователей в городах — туристических центрах России. Самый уникальный музыкальный вкус у аудитории из Владикавказа и Калининграда: композиции — фавориты по прослушиваниям в этих населенных пунктах не совпадают с лидерами чартов других мегаполисов. В топ-3 самых востребованных жанров вошли русская поп-музыка (25%), русский рэп (20%) и танцевальная музыка (8%). Наиболее преданные поклонники этих направлений находятся в Новороссийске (43%), Архангельске (32%) и Владивостоке (10%) соответственно.

Топ-5 городов по офлайн-прослушиваниям

Лидером по офлайн-активности стала Москва, где сосредоточена половина всех прослушиваний (50%). На втором месте — Краснодар (14%), замыкает тройку — Санкт-Петербург (10%). В топ-5 также вошли Екатеринбург (5%) и Самара (4%).

Жанровые предпочтения

Летом 2025 года среди пользователей сервиса определилось пять самых популярных музыкальных жанров по офлайн-прослушиваниям:

русская поп-музыка — 25%

русский рэп — 20%

танцевальная музыка — 8%

электроника — 6%

русский рок — 5%

За ними следует шансон (2%), который заметно опережает остальные популярные направления.

Где чаще всего слушают в офлайн-режиме