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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Аркади Маилян презентовал сразу 2 проекта: иммерсивное шоу «Странник А245» и пилотную версию премии «MasterPiece Awards 2024»

editor
By editor
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странник а245

В центре Москвы состоялась двойная премьера: презентация иммерсивного шоу «Странник А245» и первая премия «MasterPiece Awards». Автор этих пилотных проектов — Аркади Маилян, российский продюсер и режиссер.

Мероприятие можно назвать пафосным. Местом его проведения стал «On the ROCKS city bar». Площадка объединила лидеров мнений, представителей культуры, искусства и шоу-бизнеса. Более 300 человек угощали греческой кухней из ресторана «Порто Миконос». Изысканная кухня стала своеобразной изюминкой вечера. Таким оригинальным способом продюсер решил продемонстрировать свою принадлежность к греческой культуре. «Кроме этого, мне было важно, чтобы каждый гость этого вечера почувствовал мою личную заботу о нем», — сказал Маилян. И у него получилось. Гости праздника не раз с приятным удивлением отмечали детальную проработку всего происходящего на площадке.

шоу

шоу

Перед началом шоу гостей ждала танцевальная программа. На площадку вышли артисты Retunec, Аnna Kravt, Сергей Эфрон, Alana O, Илья Nikko, DANY, Анастасия Неонова, NJohn, Максим Заяц.

А дальше началась магия иммерсива. Шоу «Странник А245» — приквел авторской книги Аркади. Сложные, а порой мистические события, происходящие с главным героем, сформировали из него истинного воина света, способного противостоять темным силам и служить этому миру. По сюжету, главный герой был выбран высшими силами, чтобы спасти человечество от жестокости, поглотившей мир. Люди перестали чувствовать добро, перестали радоваться, проявлять любовь и заботу друг о друге. Их мог спасти лишь тот, кто пронесет в своем сердце чистоту и свет, несмотря на сложные испытания, которые предстоят пройти.

Иммерсив объединил эмоциональную живую музыку, художественный свет и игру актеров. Этот синтез позволил воздействовать на все органы чувств, полностью погружая зрителей в атмосферу происходящего.

Шоу стало своеобразной подводкой ко второй части вечера. Ведь именно тем, в ком горит свет души, и посвящена первая премия «MasterPiece Awards 2024». В этот день прошло награждение в номинации «Galaxy Glow».

аркади маилян

«Эта награда предназначена не просто для того, чтобы отметить отдельно взятый поступок или достижение, — сказал Аркади Маилян. — Она про объединение энергий. Когда мы объединяем усилия для совершения добра, мы действительно делаем этот мир светлее».

Учредитель премии надеется, что его инициатива станет началом цепочки добрых дел и позитивных трансформаций. Первыми обладателями премии стали ЭММА М, Gafur, Maxim Zavidia, Aram MP3, Ka-re, Amirchik, Елена Летучая, Маргарита Позоян, Ольга Селихова.

Вели церемонию награждения премии: Алиса Курбатова, Алексей Ретунцев, Екатерина Мистрюкова.

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