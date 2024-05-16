Певица Наталья Которева представила песню «Как в сериале»

Певица Наталья Которева представила свою новую авторскую песню «Как в сериале». «Песня получилась яркой и энергичной. Она танцевальная и зажигательная про жгучую, как чили, любовь!», — делится эмоциями певица.

Это уже не первый танцевальный трек певицы, который пришёлся по душе слушателям. Ранее Наталья представила треки «Прощай» и «Ты — мой мужчина».

Наталья Которева — поэт-музыкант, уроженка города Омска. Принимала участие в фестивалях Жара 2022 и 2023, Звёзды Нивы 2023. Является обладателем премии Топ 100 самых успешных женщин в номинации «Самая красивая песня о любви».