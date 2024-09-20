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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваАрт-объекты по мотивам фонтана «Колос» появятся в жилых комплексах Новой Москвы

Арт-объекты по мотивам фонтана «Колос» появятся в жилых комплексах Новой Москвы

editor
By editor
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алхимово - патримониум

Алхимово. Патримониум

Российский художник Иван Калиничев создал для жилых районов «Тропарево Парк» и «Алхимово» две эффектные скульптуры. Световые инсталляции в стиле футуризма отсылают к знаменитому фонтану «Колос» на ВДНХ. При этом каждая имеет уникальный философский подтекст.

Работа для проекта «Тропарево Парк» символизирует стремление человечества найти идеальный баланс между природой и высокими технологиями. Скульптура состоит из нескольких деревянных пластин, которые образуют многогранную структуру в форме дерева. Светодиодные линии, проходящие по поверхностям пластин под разными углами, выделяются на фоне темной древесины и образуют световой узор со сложной композицией: ни одна последовательность светодиодов не повторяется дважды. На создание этой скульптуры художника вдохновила идея о союзе природы и технологий — и о больших возможностях, которые такой союз открывает перед человеком.

«В «Алхимово» и «Тропарево» меня привлекли сочетания фасадов и организация пространства самих кварталов. Сюда красиво впишутся арт-объекты: это очень гармоничная история. Реализовывать идеи в таких проектах – большая честь», — делится художник Иван Калиничев.

В ЖК «Алхимово» Иван Калиничев воплотил совсем другое визуальное решение — здесь жителям представят композицию из стальных арочных конструкций. Работа отличается исключительной плавностью форм — в ней нет ни одного острого угла, а строгие линии смягчаются за счет скругленных вершин. Такой элегантный образ подчеркивается золотистыми светодиодами, благодаря которым все стальные поверхности приобретают мягкое свечение. Композиция выглядит современно, но в то же время отсылает сразу к двум фундаментальным компонентам архитектуры — куполам и колоннам — и тем самым отображает преемственность культур и эпох.

лиственница - тропарево-парк

Лиственница. Тропарево Парк

«Одна из главных задач Самолета — постоянно повышать качество жизни наших клиентов. В этом деле нельзя обойтись без развития городской среды, которая должна быть не только красивой, но и удобной — и мы очень рады, что самые талантливые представители креативной индустрии вызвались украсить наши проекты. Определить победителей было действительно непросто, поскольку каждый из финалистов представил уникальное решение. Мы верим, что выбранные работы станут предметами гордости и новыми точками притяжения для жителей», — комментирует управляющий партнер бизнес-юнита «Москва» группы «Самолет» Айман Эль-Хашем.

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