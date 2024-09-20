Арт-объекты по мотивам фонтана «Колос» появятся в жилых комплексах Новой Москвы

Алхимово. Патримониум

Российский художник Иван Калиничев создал для жилых районов «Тропарево Парк» и «Алхимово» две эффектные скульптуры. Световые инсталляции в стиле футуризма отсылают к знаменитому фонтану «Колос» на ВДНХ. При этом каждая имеет уникальный философский подтекст.

Работа для проекта «Тропарево Парк» символизирует стремление человечества найти идеальный баланс между природой и высокими технологиями. Скульптура состоит из нескольких деревянных пластин, которые образуют многогранную структуру в форме дерева. Светодиодные линии, проходящие по поверхностям пластин под разными углами, выделяются на фоне темной древесины и образуют световой узор со сложной композицией: ни одна последовательность светодиодов не повторяется дважды. На создание этой скульптуры художника вдохновила идея о союзе природы и технологий — и о больших возможностях, которые такой союз открывает перед человеком.

«В «Алхимово» и «Тропарево» меня привлекли сочетания фасадов и организация пространства самих кварталов. Сюда красиво впишутся арт-объекты: это очень гармоничная история. Реализовывать идеи в таких проектах – большая честь», — делится художник Иван Калиничев.

В ЖК «Алхимово» Иван Калиничев воплотил совсем другое визуальное решение — здесь жителям представят композицию из стальных арочных конструкций. Работа отличается исключительной плавностью форм — в ней нет ни одного острого угла, а строгие линии смягчаются за счет скругленных вершин. Такой элегантный образ подчеркивается золотистыми светодиодами, благодаря которым все стальные поверхности приобретают мягкое свечение. Композиция выглядит современно, но в то же время отсылает сразу к двум фундаментальным компонентам архитектуры — куполам и колоннам — и тем самым отображает преемственность культур и эпох.

Лиственница. Тропарево Парк

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