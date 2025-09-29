Выставку «Последний удар» в Музее Победы посетило более 90 тыс. человек

Гостями выставки «Последний удар» в Музее Победы стали более 90 тысяч человек. Экспозиция, посвященная завершающему этапу Второй мировой войны и приуроченная к 80-летию начала боевых действий против японской Квантунской армии, работала с 6 августа по 28 сентября.

«Выставка вызвала большой интерес у москвичей. Кроме того, экспозицию увидели гости из разных регионов и даже стран. Большинство экспонатов были представлены в Москве впервые, они наглядно раскрыли ратные подвиги и судьбы героев советско-японской войны, показали отвагу и мужество бойцов и командиров Красной армии», — поделились в Музее Победы.

На выставке демонстрировалось более 300 экспонатов из фондов Музея Победы, Музейно-мемориального комплекса «Победа» Сахалинской области, Сахалинского областного краеведческого музея, Музея Южно-Сахалинской наступательной операции, Макаровского краеведческого музея, «Поискового движения России» в Сахалинской области и Российского государственного архива кинофотофонодокументов. Гости могли ознакомиться с фотографиями и документами, наградами и личными вещами, предметами вооружения и обмундирования Красной армии, а также оружием, формой, орденами и медалями, предметами быта и амуниции военнослужащих Квантунской армии. Особый интерес у посетителей музея на Поклонной горе вызвали личные вещи главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке маршала Александра Василевского, командующего Забайкальским фронтом маршала Родиона Малиновского и других советских военачальников, боевой нож айкути, которым японский камикадзе планировал убить советника первого лидера Северной Кореи Ким Ир Сена — Григория Меклера, и редкая японская керамическая граната Тип-4 1945 года, изготовленная на фабрике, которая в мирное время производила дорогую традиционную японскую керамику.

У гостей также была возможность посмотреть материалы, освещающие освобождение Маньчжурии и Северной Кореи, высадку десантов на Южный Сахалин и Курилы, — снимки, личные документы, фронтовые письма и воспоминания участников событий, например, блокноты с заметками о боевых действиях. Отдельный раздел экспозиции был посвящен преступлениям японцев в Корее. В мультимедийных экранах проект дополняли оцифрованные изображения Героев Советского Союза и их биографии, живопись и плакаты, рисунки фронтовых художников, публикации в советской прессе о ходе боев, кадры военной кинохроники.