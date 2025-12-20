Ассоциация музыкальной индустрии обновила рекомендации по упоминанию наркотиков в треках

Новый подход разработан в ответ на запросы участников музыкальной индустрии и поможет правообладателям лучше ориентироваться при маркировке контента.

Ассоциация музыкальной индустрии (АМИ) обновила индустриальные рекомендации по размещению контента. Уточнен подход к оценке треков, в которых упоминаются наркотические вещества. Доработка направлена на то, чтобы помочь правообладателям — лейблам, дистрибьюторам, независимым артистам — выстроить более взвешенный и прозрачный подход к работе с таким контентом.

Рекомендации были впервые разработаны АМИ в 2023 году в качестве ориентира для музыкальных сервисов. Они описывают общие принципы обращения с шок-контентом, включая оскорбления, призывы к насилию и упоминания запрещенных веществ. В рамках текущей работы уточнена именно методика анализа упоминаний наркотиков в треках. Актуальность такого обновления возросла на фоне законодательных изменений: индустрия стремится выработать понятные и сбалансированные правила, чтобы избежать регуляторных рисков.

Речь идет не о введении новых запретов, а о более четких разъяснениях: как учитывать контекст, жанр, тональность произведения и какие меры могут применяться к контенту в зависимости от его характера. Решение остается за правообладателями. Они самостоятельно оценивают произведение и делают выбор: маркировать контент по возрасту, исключить из рекомендаций или снять с размещения.

«Мы видим высокий запрос со стороны индустрии на понятные и единые подходы к контенту с упоминанием наркотиков, — отметил генеральный директор АМИ Валерий Дробыш. — Уточнение рекомендаций — это попытка внести больше ясности в сложную и чувствительную сферу, дать ориентиры. Однако решение о том, что делать с таким контентом, это его ответственность и компетенция».

Если правообладатель решит ограничить доступ к треку, ему рекомендуется применить соответствующую маркировку (18+) — аналогично тому, как сегодня маркируются книги или публичные мероприятия. Также правообладатель может самостоятельно принять решение не размещать такой контент на площадке. При этом принятое решение должно единообразно применяться на всех стриминговых платформах, где можно этот трек найти.

В ближайшее время методическое пособие с разъяснениями и примерами будет направлено ведущим правообладателям. Также планируется провести консультации с заинтересованными сторонами и продолжить доработку документа на основе обратной связи от музыкального сообщества.

Отдельно в АМИ подчеркивают, что индустрия рассчитывает на взаимодействие с технологическими лидерами, развивающими различные инновационные технологии, в том числе работу с нейросетями, искусственным интеллектом и т.д. Как полагают в Ассоциации, машинное чтение, например, может значительно автоматизировать и упростить анализ текстов песен.

Машинный анализ текста треков инструментами Яндекса позволит правообладателям получить более узкий перечень контента, который они смогут проанализировать с учетом контекста и жанра, и принять решение по отношению к контенту.

Подобные инструменты значительно облегчат работу правообладателей с обширными музыкальными каталогами и помогут быстрее находить спорные случаи. При этом окончательная оценка по-прежнему останется за человеком.