Бахрушинский музей открыл Мастерскую Давида Боровского

Открытие Творческой Мастерской сценографа Давида Боровского
Открытие Творческой Мастерской сценографа Давида Боровского

Бахрушинский театральный музей открыл Мастерскую Давида Боровского — единственный в мире мемориальный музей, посвящённый театральному художнику. Это первый объект музейно-театральной экосистемы БТМ, возобновивший работу после масштабного обновления.

«Сегодня Бахрушинский театральный музей презентует первый объект музейно-театральной экосистемы, открывающий двери после масштабного обновления — Мастерскую Давида Боровского. Это новая точка притяжения на культурной карте Москвы и модель музейной институции следующего поколения. Мы выходим за границы “музея-в-витрине” и создаём культурное пространство, в котором живёт, творит и развивается современный театр и его зритель. С 2021 года мы реализуем масштабный проект по обновлению и развитию Бахрушинского театрального музея. В эпоху стремительных технологических перемен наша миссия — не просто сохранять театральное наследие, а говорить на живом языке современной культуры, вовлекая новые аудитории. Мы создаём экосистему культурного участия, где посетитель становится не зрителем, а соавтором, — отметила генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова. — Открытие музея-мастерской Давида Боровского — это важный этап в реализации стратегии развития музея. Отдельные слова благодарности — сыну мастера Александру Боровскому, куратору научной концепции экспозиции; вдове художника Марине Писной, сохранившей наследие мастера; а также вдове Сергея Бархина Елене Козельковой и театральному художнику Эдуарду Кочергину».

Давид Боровский — художник-мыслитель, чьи новаторские идеи оживили сценический язык театра второй половины XX века. Сценография Боровского выходила за рамки оформления, становясь полноправным соавтором спектакля. Его называли «философом сцены» за способность превращать окружающее пространство в активного участника театрального действия.

Мемориальный музей Давида Боровского был учреждён в 2009 году в рамках трёхстороннего соглашения между Бахрушинским театральным музеем, вдовой художника Мариной Исааковной Писной и Московским союзом художников. Вдова мастера передала музею личные вещи, предметы мебели, инструменты и материалы, формирующие основу мемориальной экспозиции. Теперь постоянная экспозиция музея включает около 600 предметов, а его библиотечный фонд — 2300 единиц хранения (книги и журналы Давида Львовича). Музей долгое время оставался камерным. Сегодня проект обрел новое дыхание: общая площадь Мастерской увеличена в 2,5 раза (достигла 400 кв метров), а экспозиционная — в 2,7 раза. Здесь появились выставочный зал для временных выставок, библиотека с читальным залом, открытая коворкинг-зона для работы и общения и макетная мастерская для занятий молодых сценографов.

В Мастерской каждый посетитель может попробовать себя в роли театрального художника: создать эскиз, собрать макет, увидеть, как рождается сценическое пространство, и прикоснуться к наследию Боровского через практику и действие. Мастерская Давида Боровского — это творческая лаборатория нового типа, где наряду с произведениями из собрания Бахрушинского музея будут представлены работы современных художников, сценографов и режиссёров.

Первым проектом обновлённой Мастерской стала выставка «ОТ и ДО…». Экспозиция показывает, как из первых идей и эскизов рождается сценический мир Давида Боровского. В разделе «ОТ» на чёрной стене представлена масштабная инсталляция — «лоскутное одеяло» из более чем семисот черновиков мастера: набросков, заметок и рабочих чертежей. Напротив — «ДО»: результат многолетних поисков — финальные эскизы костюмов и макеты декораций, созданные Давидом Боровским для постановок Юрия Любимова, Анатолия Эфроса, Льва Додина и других выдающихся режиссёров. Куратором пространства и автором концепции выставочного проекта выступил Александр Боровский.

Открытие Музея-мастерской Давида Боровского — событие, значимое не только для театрального сообщества, но и для всех, кто интересуется искусством. Это возможность прикоснуться к наследию художника, умевшего говорить просто о сложном, и убедиться: его идеи и сегодня не теряют актуальности, продолжая вдохновлять новые поколения. Музей открыт для сотрудничества и призван стать площадкой, где молодые талантливые театральные деятели смогут заявить о себе, продолжая традиции великого мастера.

Фото предоставлены пресс-службой БТМ

