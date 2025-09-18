Бахрушинский театральный музей готовится к открытию мастерской Давида Боровского

Бахрушинский театральный музей завершил монтаж одного из самых знаковых объектов отечественной сценографии — занавеса, созданного Давидом Боровским в 1971 году для спектакля «Гамлет» в Театре на Таганке. Пройдя предэкспозиционную подготовку, занавес занял центральное место в обновлённой экспозиции одного из филиалов Бахрушинского музея — Творческой мастерской Давида Боровского.

«Бахрушинский музей реализует не имеющий аналогов проект — «Город-театр». Мы создаём современную музейно-театральную экосистему, где историческая память органично сочетается с передовыми цифровыми технологиями и актуальными образовательными методиками, делая театральное наследие доступным каждому. Важной частью проекта станет открытие мемориального музея «Творческая мастерская Давида Боровского», выдающегося сценографа, навсегда изменившего язык театра. Это будет центр сценографии с выставками, образовательными программами, библиотекой и коворкингом», — отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Оригинальный занавес, хранящийся в фондах музея, ввиду хрупкости не экспонируется. В экспозиции представленаего точная копия, созданная театральными цехами и использовавшаяся Театром на Таганке с 2014 по 2024года. Монументальный занавес размером 9,5 × 4,5 метра, сплетённый из нейлоновой рыболовной сети и грубой толстой шерсти, стал метафорой рока в шекспировской пьесе с Владимиром Высоцким в главной роли. Сцены, в которых Высоцкий сражался с занавесом, подчеркивали эмоциональное напряжение спектакля и вошли в историю советского театра как образец предельной артистической самоотдачи и внутренней свободы. Исполнитель роли Клавдия, актёр Вениамин Смехов, назвал занавес «ужасным зверем», а режиссёр Юрий Любимов — «крылом судьбы».

В мае 2025 года Бахрушинский театральный музей заключил договор с Театром на Таганке о безвозмездном временном пользовании дублетом занавеса. Передача была осуществлена по личной просьбе и договорённости с Александром Боровским — сценографом, театральным художником и сыном Давида Боровского.

В ходе масштабной реконструкции БТМ значительно расширил пространство Мастерской: общая площадь экспозиции увеличилась на 150 кв. м. Теперь, помимо мемориальной части, в музее появился большой выставочный зал для демонстрации работ сценографов, художников, фотографов и архитекторов. В результате модернизации в Мастерской также появились собственная библиотека – зона коворкинга — пространство, открытое для широкой аудитории. Все помещения оформлены в едином архитектурно-художественном стиле, куратором пространства выступил сам Александр Боровский.

Музей открыт к сотрудничеству с современными театральными художниками и рассматривает Мастерскую как творческую лабораторию нового типа.