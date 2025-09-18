Из 1990-х в 2020-е: как группа «НиКа» нашла свой голос

Они начинали в 90-х, когда мечты о сцене часто оставались на полке. Прошли переходы, кабаки, телешоу — и сегодня группа «НиКа» возвращается, чтобы доказать: время их музыки только начинается. О втором дыхании группы, музыке без возраста и поиске того самого голоса рассказывают основатель группы и автор песен Виталий Драгун и вокалист Максим Ларичев, известный по участию в шоу «Голос», «Фактор А», «Главная сцена» и многих других.

— Виталий, как появилась группа?

Виталий: Первые шаги были ещё в середине 1990-х, но тогда всё оставалось в подвешенном состоянии. Записываться было слишком дорого, клипы стоили космических денег, команды профессионалов рядом не оказалось, а подходящего вокалиста я искал очень долго. Настоящее начало — встреча с Максимом. Я увидел его на «Голосе»: зацепила не только сила вокала, но и внутренняя свобода. Мы созвонились, встретились, и с 2023 года начали работать системно — с альбомами, клипами и полным пониманием, что это уже серьёзный проект.

— А почему вы не вышли к публике раньше?

Виталий: Тогда индустрия жила по другим законам: без связей и медийной поддержки продвигаться было невозможно. Сейчас проще — есть интернет. А главное — появился партнёр, с которым можно работать по-взрослому. Максим — профессионал: ему не нужно ничего объяснять, он чувствует материал. Это редкий случай.

— Максим, расскажите о своём пути.

Максим: В детстве произошёл случай, который во многом определил всё моё будущее. Однажды я зашёл на кухню и увидел шокирующую картину: мама горит – халат, занавески. От страха я убежал на лоджию и спрятался там. После этого я начал заикаться. Ни логопеды, ни врачи не помогали. Именно мама подсказала мне пропевать каждое слово, чтобы справиться. Так пение вошло в мою жизнь и потом помогало мне на всём пути — в школе сдавать экзамены, в армии облегчить службу.

Я и зарабатывать на этом начал еще подростком — пел в переходах и электричках. Потом были клубы, рестораны, кавер-группы, участие в мюзиклах и телевизионных шоу («Голос», «Фактор А», «Главная сцена», «Новая звезда» и др.). Но ближе к сорока я переосмыслил жизнь: отказался от алкоголя, занялся йогой, медитацией. Встретил жену, и это стало новым этапом.

— Как вы оказались в группе НиКе?

Максим: Сначала это была работа: Виталий пригласил меня как сессионного вокалиста.Я к тому времени много лет подрабатывал так: записывал партии для разных групп, учавствовал в студийных проектах. Но с Виталием все сложилось иначе и переросло во что-то большее. Песни оказались живыми, они цепляют — даже если не хочешь, начинаешь их напевать. Постепенно пришло понимание: это больше, чем проект. Это то, чему стоит отдать силы.

— Виталий, что повлияло на ваше музыкальное формирование?

Виталий: Моё образование началось с западной классики рока: Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Genesis, Slade, Uriah Heep… Тогда я впервые понял, что «несерьёзную» на первый взгляд музыку делают очень серьёзные люди. На пластинках я видел списки благодарностей, где упоминали всех — от музыкантов до уборщиц. Этот подход поразил: если вкладывают деньги, то требуют результата. У нас же часто работали по принципу «и так сойдёт». И именно тогда во мне сформировалось стремление к профессионализму.

— Как рождаются ваши песни?

Виталий: Для меня первична мелодия. Сначала возникает мотив, и только потом появляются слова. Ещё Александр Сергеевич Зацепин говорил: «Народ не слушает гармонию, он слушает мелодию». Это правда: на свадьбах и застольях люди поют а капелла, и всё держится на мелодии. С Максимом у нас идеальное разделение: я не учу его петь, он не учит меня писать. Каждый вносит своё, и это работает.

— Максим, каким для вас был бы идеальный концерт?

Максим: Это всегда большая сцена и тысячи зрителей. Перед выходом тебя трясёт от волнения, но когда выходишь — всё исчезает, и начинается поток энергии. Это состояние сродни медитации. Самое сильное впечатление у меня было на фестивале в Тульской области: там на площади собралось около трёх тысяч человек. Сначала испугался — казалось, что толпа сметёт своей энергией. Но когда начал петь, всё перевернулось: толпа меня не снесла, а наоборот — начался мощнейший энергообмен. Я знаю, что все еще впереди и таких концертов будет больше. Это только начало.

— Уже часть ваших песен доступна в сети в виде клипов и видео. Когда ждать полноценные релизы?

Виталий: Песни рождались в разное время, но их объединяет одно — они запоминаются с первого прослушивания. Мы уже показали несколько клипов, а теперь переходим к плановому графику релизов. Первой выйдет «Отречься любя» — в начале октября. После — регулярные релизы, без длинных пауз.

— Но вместе с вниманием появится и критика. Вы уже сталкивались с ней. Готовы к тому, что её станет больше?

Виталий: Критика нужна, но реагировать на троллинг бессмысленно. Я понимаю: когда у тебя большие планы, всегда найдутся те, кто будет мешать. Главное — не опускаться до уровня неконструктивных замечаний и идти своим путём.

Максим: Я критику не люблю, но понимаю: если она от профессионала, то она помогает. Всё зависит от того, кто говорит. Думаю, с ростом масштабов и критики будет больше, но мы к этому готовы.

– Одним словом: что такое группа НиКа?

Максим: Музыка.

Виталий: Жизнь.