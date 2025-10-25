Бахрушинский театральный музей и Правительство Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве

В обновлённом пространстве Центра театральной истории на Татарской генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о стратегическом культурном сотрудничестве. Среди ключевых направлений взаимодействия — создание Детского центра, реализация культурно-образовательных программ, а также открытие нового музея Нижегородского государственного театра кукол, запланированное на 2026 год.

«Бахрушинский театральный музей последовательно расширяет региональное направление, развивая культурную инфраструктуру, поддерживая творческие инициативы и создавая условия для приобщения жителей регионов к культурной “истории” нашей страны. В рамках подписанного сегодня соглашения мы реализуем музейные, образовательные и просветительские проекты, формируя среду, где театр останется живым и востребованным. Наша задача — не только сохранять театральное наследие, но и обеспечивать его развитие через образование, партнёрство и вовлечение нового поколения зрителей. Именно в этом мы видим современную миссию Бахрушинского театрального музея — быть связующим звеном между традицией и будущим театра», — отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Одним из первых проектов, реализуемых в рамках соглашения, станет Новый музей Нижегородского государственного театра кукол — современное культурное пространство, где посетители смогут проследить историю одного из старейших театров кукол России — от его основания в 1929 году до наших дней. В экспозиции будут представлены уникальные материалы из собрания театра и фондов Бахрушинского музея: афиши, архивные документы, фотоматериалы, эскизы и другие артефакты.

«За последние годы нижегородские театры сделали очень большой рывок вперед. В рамках федеральных проектов и регионального финансирования мы провели важные для театров ремонтные работы, обновили оборудование. Это дает нам дополнительные возможности, чтобы брать новые творческие высоты — работать с приглашенными режиссерами, осваивать нестандартные форматы, получать знаковые премии. Бахрушинский музей — главный театральный музей страны, и наше партнерство станет еще одним шагом и в развитии музейного направления, и в развитии театров», — прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Новый музей театра», инициированной Кристиной Трубиновой в 2023 году при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.Бахрушинский театральный музей создаёт музейные пространства на базе действующих театров по всей стране. Главная цель программы — сохранить уникальные театральные коллекции и сделать наследие отечественного театра доступным широкой аудитории.

Ежегодно Бахрушинский музей открывает пять новых музейных пространств в театрах разных регионов России. Ранее постоянные экспозиции появились в Курске, Махачкале, Кинешме, Ярославле и Сухуме. До конца 2025 года запланированы открытия в Самаре и Донецке.

Ещё одним приоритетным направлением сотрудничества станет создание Детского центра — интерактивной просветительской площадки для детей и их родителей. Это уникальный модульный проект Бахрушинского театрального музея, в рамках которого ребёнок через игру и музейно-театральную педагогику знакомится с миром театра и его профессиями. Авторская программа «Что такое театр? Мир театральных профессий» включает уроки по истории театра, актёрские тренинги и творческую практику — от создания элементов костюмов и бутафории до работы над фрагментами декораций будущих спектаклей. Такой подход помогает раскрыть творческий потенциал детей и сформировать новое поколение театральных зрителей.

Бахрушинский театральный музей, являясь федеральным научно-методическим центром по сохранению и популяризации отечественного театрального наследия, последовательно реализует программы, направленные на развитие музейно-театральной сферы, укрепление культурных связей между регионами и сохранение преемственности театральных традиций. Сотрудничество с Правительством Нижегородской области станет важным шагом в укреплении межрегионального культурного взаимодействия и развитии единого музейно-театрального пространства России.