Alessandra: “Возвращение в Россию для меня — это продолжение истории”

“Возвращение в Россию для меня — это продолжение истории”: певица Alessandra рассказала о том, как вырасти в Америке, но начать строить карьеру в России, а также поделилась мнением о вкусах сверстников.

— Твой дебютный релиз называется «Адреналин». Поделись своими впечатлениями от официального старта карьеры — почувствовала выброс адреналина?

— Скорее прилив вдохновения! Я с восторгом смотрю в будущее. Музыка для меня это возможность знакомиться с новыми людьми и делиться с ними своим миром. Я жду с нетерпением выхода новых релизов и предстоящих концертов, где смогу выступать перед всё большей аудиторией. Работа с моей командой приносит мне невероятное удовольствие. Хотя этот путь только начался, он уже наполняет меня радостью, и мне очень интересно, какие открытия ждут впереди.

— Эта песня является историей расставания и переживаний с ним связанных. Это про лирическую героиню или текст основан на реальных событиях?

— Хоть трек не основан на реальных событиях, его текст имеет для меня особое значение. Мне всегда было легко давать советы, даже если сама я не оказывалась в подобных ситуациях. Эта песня стала для меня способом выразить эмпатию: я могу поставить себя на место другого человека, почувствовать его эмоции, боль от расставания, замешательство, внутреннюю борьбу между тем, чтобы отпустить или продолжать держаться. В каком-то смысле это похоже на сторителлинг: не обязательно проживать всё самому, чтобы понять глубину чувств. Я хотела, чтобы “Адреналин” стала своего рода эмоциональной разрядкой для тех, кто пережил подобное, чтобы каждый слушатель мог найти в ней частичку себя.

— В английском языке есть слово «relatable», означающее близкое и понятное ощущение. Если вспомнить творчество, например, раннего Джастина Бибера, то оно практически все было построено на позитивных эмоциях и влюбленности. Тебе всего 18 лет, но в дебютном сингле ты сходу «начинаешь все сначала» в попытке забыть драматичные и, судя по тексту песни, достаточно созависимые отношения. В твоей второй песне — “Без тебя не то” — история не сильно веселее. Relatable ли твои треки для твоих сверстников?

— Мне кажется, тема, которую я затронула, близка многим. Несмотря на то, что мне всего 18 лет, я знаю, насколько сильными могут быть эмоции в этом возрасте. Первые романтические чувства, первая ссора или даже поиск гармонии с самим собой, всё это переживается особенно остро. В музыке для молодежи об этом говорят не так часто, хотя именно это и есть реальность. Если говорить о “раннем” Джастине Бибере, то думаю его песни стали популярны, потому что были простыми и очень искренними, он сумел передать ощущение первой любви. В своем треки я хотела показать другую сторону, сложную, драматичную, но при этом честную. Думаю, именно поэтому песня вызывает отклик: даже если слушатель сам не проходил через подобные отношения, он наверняка знает, что такое сильные эмоции, перепады настроения или трудность отпустить. Это и есть та энергия, которую я вложила в песню.

— Ты большую часть жизни прожила в Америке. Свободнее знаешь английский язык, чем русский. Но вернулась в Россию и исполняешь песни на русском. Почему?

— Мой путь начался ещё в детстве. Впервые я выступила в России, когда мне было 11 лет. Каждые школьные каникулы, будь то лето или даже короткая весенняя пауза, я проводила здесь и старалась организовать концерт. Эти впечатления оставили во мне глубокий след и пробудили страсть к музыке, которая остаётся со мной до сих пор. Тогда я не могла полностью посвятить себя этому занятию из-за учебы, но сегодня у меня есть возможность делать это на все сто процентов. Для меня быть в России — значит продолжать историю, которая началась много лет назад. Здесь у меня появились любимые педагоги, надежная команда и люди, которые вдохновляют и дарят ощущение настоящей связи. Ну, и мой первый опыт выступления на действительно большой сцене связан с русскоязычным шоу-бизнесом: в 2019-м и в 2021-м годах я выступала на фестивале “Жара”. Впрочем, тогда я как раз пела на английском. Но русский язык был для меня первым, каждое лето я проводила в Москве, и поэтому выступления здесь, это не только музыка. Это возвращение к корням, встреча с самой собой и возможность делиться этой частью себя с другими. Сейчас я хочу раскрываться именно через русский язык в своей музыке.