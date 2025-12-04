Бахрушинский театральный музей открыл Новый музей Самарского театра оперы и балета

Бахрушинский театральный музей открыл постоянную экспозицию в пространстве Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. Проект, реализуемый в рамках федеральной программы «Новый музей театра» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, стал четвертым в 2025 году.

«“Новый музей театра” — один из ключевых проектов Бахрушинского театрального музея. Каждый год мы планируем расширять географию проекта на пять регионов. В 2025 году новые музеи уже появились в Кинешме, Ярославле и Сухуме, и сегодня к ним присоединяется музей Самарского театра оперы и балета. Для нас “Новый музей театра” — это наш вклад в развитие культурной инфраструктуры страны. Это дань уважения людям, которые сформировали и формируют традиции отечественного театра. Как крупнейший театральный музей в мире, мы стремимся создавать живые, динамичные и современные пространства, способные говорить с самым разным зрителем — от ребенка, впервые пришедшего в театр, до искушенного знатока, для которого важны детали и глубина контекста. Через историю одного театра мы раскрываем судьбу города и страны. Это особенно важно в те времена, когда культура должна стать источником стойкости и внутренней силы. Проект “Новый музей театра” объединяет прошлое и современность, наполняя наследие подлинным живым содержанием. Уверена, что новый музей в Самарском театре оперы и балета станет центром притяжения для всех, кто любит и ценит великое русское искусство», — отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Проект реализован в рамках соглашения о стратегическом культурном сотрудничестве, подписанного генеральным директором Бахрушинского музея Кристиной Трубиновой и губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

«Мы восхищаемся ярким путем, который был пройден Самарским академическим театром оперы и балета. За почти 95 лет он стал свидетелем множества знаковых событий, в том числе и в масштабах всей страны. Важно, что открытие музея позволит жителям и гостям Самарской области ближе познакомиться не только с историей нашего легендарного театра, но и с историей города и всего региона. В частности, с периодом, когда Куйбышев в годы Великой Отечественной войны был запасной столицей. Ценно и то, что музей также станет образовательной площадкой, где будут проводиться различные мероприятия для ценителей искусства, детей и молодежи. Благодарю Бахрушинский театральный музей, который при поддержке Министерства культуры России реализовал этот важный проект», — прокомментировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Экспозиция включает более 140 уникальных предметов из собрания Бахрушинского музея и фондов Самарского театра. В залах представлены исторические фотографии города, эскизы костюмов и декораций, макеты спектаклей, афиши, программы, а также портреты артистов и режиссеров, чьи творческие судьбы были связаны с самарской сценой.

Особое место занимает раздел, посвященный годам Великой Отечественной войны, когда Куйбышев стал «запасной столицей» СССР. Именно сюда были эвакуированы правительство, дипломатический корпус и ведущие коллективы страны, включая Большой театр. Центральной темой экспозиции стала история создания и первого исполнения Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича, которая была завершена композитором в эвакуации. Впервые она была исполнена 5 марта 1942 года в Колонном фойе Дворца культуры имени В.В. Куйбышева оркестром Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Она прозвучала в Куйбышеве (Самара с 1991 года) как музыкальное воплощение стойкости, мужества и будущей победы.

Символично, что новый музей открылся в театре, который сегодня носит имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Отдельный раздел экспозиции рассказывает о жизни композитора в эвакуации в Куйбышеве, о работе над его выдающимися произведениями и о том, как его наследие продолжает жить в современных постановках и на международных фестивалях, в том числе на фестивале «Шостакович. Над временем».

Художественным образом, объединившим всю экспозицию, стала Волга – символ Самарской области и неотъемлемая часть российской культуры. Сквозь всё пространство музея проходит её незримое течение, создавая ощущение непрерывности времени и единства судеб. В экспозиции использованы современные мультимедийные технологии: видеоматериалы, архивные записи и звуковые инсталляции позволяют погрузиться в атмосферу театрального закулисья и пройти путь от основания театра до его современных достижений.

Новый музей Самарского театра оперы и балета станет и важной образовательной площадкой: в будущем здесь будут проходить лекции сотрудников Бахрушинского театрального музея, обзорные экскурсии и тематические программы. А для юных посетителей будет реализован цикл творческих встреч «Мир театральных профессий».

«Мы благодарим руководство Бахрушинского театрального музея в лице генерального директора Кристины Трубиновой и Министерство культуры Российской Федерации, лично Ольгу Борисовну Любимову за оказанную нашему театру честь стать частью масштабного федерального проекта — «Новый музей театра». Мы открываем эту экспозицию не только для того, чтобы сохранить прошлое, но, и чтобы черпать в нём вдохновение для будущего. Изучая мощь и стойкость наших предшественников, создавших бессмертные произведения в самые трудные времена, мы находим энергию для новых творческих экспериментов и ярких художественных решений. Этот музей станет не просто архивом, а живым источником, который будет питать все наши будущие проекты, от камерных постановок до грандиозных премьер. Кроме того, мы надеемся, что он станет новым интерактивным пространством, где диалог со зрителем выйдет на новый уровень. Через мультимедийные технологии, открытые обсуждения и творческие встречи мы хотим слышать голоса и мнения наших зрителей. Ведь театр — это всегда разговор, и мы рады, что теперь у нас есть такая уникальная площадка для этого», – поделился художественный руководитель и главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов.