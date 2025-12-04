«Они потрясли мир. Андрей Федорцов. Убойная сила актёрского таланта»

Андрей Федорцов – актер, телеведущий и заслуженный артист Российской Федерации. Миллионы зрителей моментально узнают его как Васю Рогова – обаятельного и добродушного сотрудника полиции из сериала «Убойная сила». На счету актера работы с такими мэтрами, как Алексей Балабанов, Александр Рогожкин и Дмитрий Астрахан, и более ста ролей в кино и сериалах – от кролика до полковника полиции. В августе на Пятом канале состоялась премьера сериала «Следопыт», где артист сыграл егеря, которому в 50 лет приходится круто менять профессию на оперативника убойного отдела. Андрей столько раз в кадре надевал погоны, что давно стал для настоящих сотрудников правоохранительных органов своим. Путь к славе был для него таким же крутым и непредсказуемым, как сюжет детективного сериала.

Первый шанс прославиться появился у мальчика еще в раннем детстве, но сниматься в кино не пустила мама.

Андрей родился в Ленинграде и с детства грезил морем и дальними странами, а не сценой. Окончил мореходное училище, три года ходил в заграничные рейсы. Потом неожиданно для всех собрался в армию. Такому рвению удивились даже в военкомате и отправили моряка в… железнодорожные войска.

Именно в части Федорцов научился обращаться не только с оружием, но и со взрывчаткой, дослужился до сержантских погон и должности командира минно-подрывного взвода. Но главное – совершенно случайно открыл для себя актерскую профессию.

По возвращении со службы пошел работать в ленинградский рок-клуб. Хоть работа и была интересной, зарплаты едва хватало на жизнь. По иронии судьбы напротив клуба стоял драматический театр. Когда Андрей узнал, что там ищут машиниста сцены, отправился без раздумий.

Постепенно он проникся любовью к театральной сцене. Но очень скоро Андрею пришлось улететь за границу осваивать новую профессию. Принять такое решение его заставила трагедия. После возвращения в родной Ленинград Федорцов предпринял попытку поступить в театральный институт. В приемной комиссии сидел режиссер Дмитрий Астрахан, который сразу понял: этого абитуриента надо брать!

После выхода на экраны «Убойной силы» добиться внимания артиста мечтали миллионы поклонниц. Но ему самому в тот момент было не до романов – уже пережил слишком много личных драм.

Сейчас у Андрея Альбертовича ролей по-прежнему достаточно. Он активно снимается в кино и сериалах, играет в театре и ведет программу об автомобилях. Он постоянно пробует себя в новых амплуа и с радостью перевоплощается в самых необычных персонажей. Когда предложили роль Белого кролика в новой экранизации «Алисы в стране чудес», он согласился. И на съемочной площадке в очередной раз поразил всех убойной силой своего таланта.