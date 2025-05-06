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Бахрушинский театральный музей открыл выставку «Фронтовые дороги театров»

editor
By editor
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фронтовые дороги театров
Фото © пресс-служба БТМ

Бахрушинский театральный музей открыл выставку «Фронтовые дороги театров» к 80-летию Великой Победы в доме-музее имени М.С. Щепкина. Проект посвящен самоотверженному подвигу советских театральных деятелей в годы Великой Отечественной войны.

«В год, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, мы представляем выставку, рассказывающую о подвиге советских артистов, не раз выходивших на сцену под свист пуль и грохот снарядов — тех, кто своим творчеством поддерживал боевой дух и делил фронтовые тяготы с бойцами Красной армии. Выставка «Фронтовые дороги театров. К 80-летию Великой Победы» в доме-музее имени М. С. Щепкина стала вторым выставочным проектом в серии, приуроченной ко Дню Победы. Первая выставка прошла в Бердянске, а вскоре ожидается открытие в нашем филиале в Зарайске. Этот проект — наша дань памяти тем, кто сражался не только оружием, но и искусством, вдохновляя и поддерживая солдат в самые тяжёлые времена» – прокомментировала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Сотрудники Бахрушинского театрального музея в первые дни войны выступили с инициативой создания «Дневника театра на фронте», поэтому важное место в экспозиции выставки занимает фронтовой дневник легендарного Фронтового театра «Искра».

«Государственный Центральный Музей им. А. Бахрушина убедительно просит вас собирать все эти материалы и ежедневно вести возможно более подробные записи в дневнике и заранее выражает вам свою признательность», — выдержка из «Дневника театра на фронте».

Материалы содержат творческие отчеты, путевые хроники, отзывы бойцов, газетные вырезки, фотографии и рисунки, а также личные благодарственные письма бойцов артистам.

Посетители выставки увидят копии архивных фотографий артистов фронтовых бригад и театров с места событий. Редко артисты выступали под крышей, разве что в медсанбатах и госпиталях, но чаще всего — в чистом поле или на опушке леса, на борту кузова грузовика, на палубах кораблей, на аэродромах, агитмашинах и броненосцах.

Репертуар фронтовых театров включал не только классические произведения. Артисты исполняли веселые и легкие для восприятия произведения –популярные народные и советские песни, частушки. Наряду с этим репертуар активно дополнялся новыми пьесами, созданными во время войны. Посетители выставки смогут ознакомиться с копиями театральных эскизов и афиш к знаковым спектаклям военного времени: «Так и будет» (Молотов, Государственный драматический театр, 1944 г.), «Бессмертный» (А.Н. Арбузов и А.К. Гладков, режиссер Алексей Попов, Центральный театр Красной армии, 1943 г.).

Особая атмосфера спектаклей, создаваемая артистами даже в самых тяжёлых условиях, вселяла в бойцов надежду, укрепляла дух и помогала на время забыть о суровых реалиях фронтовой жизни. Артисты, режиссёры, художники и все, кто был частью фронтовых театров и бригад, внесли неоценимый вклад в Победу.

«Я твёрдо знаю, что советский театр сделает всё, чтобы его работа была полезной и нужной в осуществлении открывающихся перед нами великих всенародных задач — защиты Родины, всемерной помощи нашей доблестной Красной Армии в разгроме ненавистного врага», — из письма режиссера Владимира Ивановича Немировича-Данченко.

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