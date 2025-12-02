Бахрушинский театральный музей в 2026 году представит более 10 выставок

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова представила в Министерстве культуры выставочный план на 2026 год. По её словам, грядущий год станет особенно насыщенным: после масштабной реставрации откроются сразу два филиала музея, расширится программа федерального проекта «Новый музей театра», а также пройдет серия выставок в России и за рубежом — во Франции, Люксембурге, Казахстане и Беларуси.

«Мы формируем модель, в которой театральное наследие становится ресурсом для творческого развития молодежи, помогает укреплять культурную инфраструктуру в регионах России и служит основой для международного культурного диалога. Следующий год для музея — это открытие двух филиалов в Москве, пять новых музеев в регионах, развитие культурной дипломатии и новые культурные маршруты между странами», — прокомментировала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Ключевые выставки 2026 года будут посвящены юбилеям главных сцен страны – 270-летию Александринского и 250-летию Большого театров. Проекты откроются в обновленном Центре театральной истории. Выставка «Александринский: первый государственный театр» представит художественные традиции театра, расскажет об их формировании и отражении в самых известных спектаклях, как исторических, так и современных. Проекты о Большом театре представят всю полноту и многогранность творческого наследия этого великого места. Посетители узнают об эволюции сценографических решений, знаменитых художниках, декораторах и машинистах сцены, а также о легендарных артистах, выступавших на сцене Большого.

Еще одним знаковым проектом станет выставка, которая расскажет о ярком явлении культурной жизни России начала XX века – Русской опере Зимина. Здесь представят историю именитого частного театра, созданного Сергеем Зиминым, антрепренером-новатором и меценатом из семьи крупных московских промышленников. На его сцене впервые в России показали оперу «Кармен» Бизе, состоялись премьеры опер Римского-Корсакова и были поставлены все оперы Чайковского. Здесь же выступал и первый народный артист России Федор Шаляпин. Посетители узнают о создателе театра и о его труппе, ставшей одной из самых передовых художественных лабораторий эпохи.

В октябре 2025 года БТМ представил после капитального ремонта Мастерскую театрального художника Боровского. Уже в будущем году в обновленном пространстве откроют сразу два выставочных проекта. Первый посвящен 55-летию знаменитого спектакля «Гамлет» Юрия Любимова в Театре на Таганке, главную роль в котором исполнил Владимир Высоцкий. Экспозиция представит около 100 ранее не опубликованных эскизов костюмов и декораций, созданных Боровским для этой постановки, а также его знаменитый занавес к спектаклю. Второй проект будет приурочен к 70-летию театра «Современник».

В 2026 году вновь откроет свои двери Музей-квартира Мейерхольда в Брюсовом переулке. Экспозиция погрузит посетителей в атмосферу творческой лаборатории театрального реформатора и расскажет о его смелых экспериментах. Среди экспонатов – фрак мастера, занавес к знаменитому «Маскараду», воссозданный по эскизам Александра Головина, а также личные вещи актрисы Зинаиды Райх, хозяйки квартиры.

Осенью завершится реставрация и мемориального музея Островского. В доме на Большой Ордынке, где прошли детские годы великого драматурга, будет организован полноценный музейный комплекс. Здесь объединятся воссозданные исторические интерьеры, экспозиционные площади, усиленные мультимедийными инсталляциями, и даже «Пирожковая» в духе купеческой чайной, которая отразит колорит Замоскворечья XIX века. Выразительность нового пространства подчеркнет ландшафтная экспозиция с элементами садовой сценографии.

Бахрушинский музей продолжит формировать культурную инфраструктуру в регионах страны, создавая новые точки притяжения в рамках федеральной программы «Новый музей театра». В 2026 году БТМ откроет новые музейные пространства в театрах Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Брянска, Чебоксар и Владимира. Кроме того, запланировано открытие масштабной экспозиции «Русская сказка на театральной сцене» в Бердянске.

Бахрушинский музей уже долгое время является одним из лидеров культурной дипломатии России. За последние годы было реализовано около 40 зарубежных проектов во Франции, Австрии, Бельгии, Китае и других государствах. В 2026 году международная программа БТМ выйдет на новый уровень. В Париже к 150-летию Ивана Билибина откроется проект «Художники русской сказки на театральной сцене», в Люксембурге – выставка «Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу», посвященная театральному наследию новаторов отечественного искусства. В Казахстане представят сразу два проекта – «Пушкин и театр» о постановках по произведениям великого поэта и «Большой балет Юрия Григоровича». Впервые за пределами России представят живопись Роберта Фалька, выставка пройдет в Мирском замке в Беларуси. Кроме того, география международной деятельности БТМ расширится от уже ставших привычными площадок в европейских столицах к новым направлениям. Активно прорабатывается вопрос организации проектов в Центральной Америке и Азии. Так, например, будут представлены выставки на Кубе, в Тайланде и Индонезии.