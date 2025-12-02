Стартовали съемки новой фэнтезийной ленты «Спящая красавица»

Кинокомпания «Сказка» и компания С.Д.Л. анонсировали производство новой фэнтезийной ленты «Спящая красавица» по мотивам классического произведения. Проект будет реализован при поддержке холдинга «Национальная Медиа Группа», дистрибьютором фильма выступит «НМГ Кинопрокат», а цифровое и телевизионное распространение реализует «Арт Пикчерс Дистрибьюшн» (Art Pictures Distribution).

Сюжет картины повествует о юной царевне Любаве, которая с рождения скрывает от мира свою тайну — печать проклятия злой колдуньи. Когда её отец, царь Елизар, попадает под чары хитрой Шамаханской царицы, вступившей в сговор с заточенной в зеркале злой волшебницей Веремеей, судьба всего царства оказывается в руках Любавы. Сбежав из дворца, избалованная царевна познаёт настоящую жизнь, находит семью и друзей в лице изобретателя Ивана и его приемных детей. Но чтобы спасти отца и победить тёмные силы, ей предстоит самое опасное путешествие — в глубины собственного сна, где ее ждет решающая битва.

«Эта история — не только переосмысление классической сказки, но и визуально новаторское высказывание в жанре, где, кажется, всё уже сказано, — говорит сценарист и режиссер Анарио Мамедов, — Также это поучительная история о том, что во имя любви совершаются не только подвиги, но и ошибки, которые героям приходится исправлять в обоих мирах. Но в финале зрителя ждет грандиозная развязка — торжество силы любви над злыми чарами. Сценарий полон юмора, необычных персонажей и уникальных объектов, и обещает стать зрелищным развлекательным фильмом для самой широкой аудитории».

Продюсерами игровой ленты выступают Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Екатерина Боровлева, Владимир Верещагин, Марго Кржижевская, Александр Рыбин и Джульетта Погосова.

Режиссерское кресло занял Анарио Мамедов («Призрак», «Тонкие Материи», «Зять», «Последний Аксель»).

Кинотеатральный релиз запланирован на 2027 год.