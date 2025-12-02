Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноСтартовали съемки новой фэнтезийной ленты «Спящая красавица»

Стартовали съемки новой фэнтезийной ленты «Спящая красавица»

T1
By T1
100
заглушка

Кинокомпания «Сказка» и компания С.Д.Л. анонсировали производство новой фэнтезийной ленты «Спящая красавица» по мотивам классического произведения. Проект будет реализован при поддержке холдинга «Национальная Медиа Группа», дистрибьютором фильма выступит «НМГ Кинопрокат», а цифровое и телевизионное распространение реализует «Арт Пикчерс Дистрибьюшн» (Art Pictures Distribution).

Сюжет картины повествует о юной царевне Любаве, которая с рождения скрывает от мира свою тайну — печать проклятия злой колдуньи. Когда её отец, царь Елизар, попадает под чары хитрой Шамаханской царицы, вступившей в сговор с заточенной в зеркале злой волшебницей Веремеей, судьба всего царства оказывается в руках Любавы. Сбежав из дворца, избалованная царевна познаёт настоящую жизнь, находит семью и друзей в лице изобретателя Ивана и его приемных детей. Но чтобы спасти отца и победить тёмные силы, ей предстоит самое опасное путешествие — в глубины собственного сна, где ее ждет решающая битва.
«Эта история — не только переосмысление классической сказки, но и визуально новаторское высказывание в жанре, где, кажется, всё уже сказано, — говорит сценарист и режиссер Анарио Мамедов, — Также это поучительная история о том, что во имя любви совершаются не только подвиги, но и ошибки, которые героям приходится исправлять в обоих мирах. Но в финале зрителя ждет грандиозная развязка — торжество силы любви над злыми чарами. Сценарий полон юмора, необычных персонажей и уникальных объектов, и обещает стать зрелищным развлекательным фильмом для самой широкой аудитории».

Продюсерами игровой ленты выступают Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Екатерина Боровлева, Владимир Верещагин, Марго Кржижевская, Александр Рыбин и Джульетта Погосова.

Режиссерское кресло занял Анарио Мамедов («Призрак», «Тонкие Материи», «Зять», «Последний Аксель»).

Кинотеатральный релиз запланирован на 2027 год. 

Предыдущая статья
В Ташкенте обсудили роль Ассоциации союзов писателей БРИКС и Литературной премии БРИКС в международном культурном диалоге
Следующая статья
Бахрушинский театральный музей в 2026 году представит более 10 выставок

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru