Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEВ Москве состоялась премьера шоу «Суперпозиция» — диалог поколений о формуле успеха

В Москве состоялась премьера шоу «Суперпозиция» — диалог поколений о формуле успеха

T1
By T1
122
шоу «Суперпозиция»
Гриша Грищук с родителями, Валерия, Иосиф Пригожин, Антон Зорькин

23 декабря в пространстве Community, состоялась премьера нового мотивационного шоу «Суперпозиция» в формате public talk «Встреча поколений: Путь к успеху».

Мероприятие объединило на одной площадке представителей разных возрастов и профессий — звезд эстрады, кино и телевидения, спорта, а также юных блогеров, актеров и артистов нового поколения. Формат встречи был построен как диалог о поиске себя, преодолении кризисов и превращении слабостей в точки роста. Также на мероприятии каждый гость смог зафиксировать свою «суперпозицию» — личную формулу успеха в специальной книге.

Анна Шатилова
Анна Шатилова
Александр Новиков, Елена Борщева, Полина Айнутдинова, Гриша Грищук, Карина Каграманян, Антон Зорькин
Александр Новиков, Елена Борщева, Полина Айнутдинова, Гриша Грищук, Карина Каграманян, Антон Зорькин

Гостями мероприятия стали: Анна Шатилова, Валерия, Иосиф Пригожин, Согдиана, Дарья Сагалова, Надежда Ангарская, Светлана Зейналова, Елена Борщёва, Наталия Власова, Анастасия Гребёнкина, Мария Янковская, Полина Айнутдинова, Олеся Евстигнеева, Павел Соколов, Карина Каграманян, Саша Новиков, Таисия Курбатова, Иван Матюшов, Ярослав Матвеев, Екатерина Величкина, Роман Исаев.

Гриша Грищук и Антон Зорькин
Гриша Грищук и Антон Зорькин

Кульминацией вечера стала эксклюзивная презентация шоу «Суперпозиция». Ведущий проекта – 12-летний певец, журналист Гриша Грищук представил концепцию программы, в которой известные личности рассказывают о своих переломных моментах и через них находят свою суперпозицию.

В первом сезоне шоу приняли участие Валерия, Иосиф Пригожин, Наталья Бочкарёва и Екатерина Андреева. На мероприятии герои проекта поделились впечатлениями от съемок и отметили осознанность, харизму и лидерские качества юного ведущего. Первый выпуск с участием Натальи Бочкаревой вышел 24 декабря в группе VK проекта: vk.com/superposition_tv

Ведущим мероприятия выступил телеведущий канала «Карусель», победитель премии «Главные герои» Антон Зорькин.

Проект «Суперпозиция» стал примером нового формата мотивационного контента, где опыт и мечта, зрелость и смелость не спорят, а усиливают друг друга.

Екатерина Величкина
Екатерина Величкина
Наталия Власова
Наталия Власова
Надежда Ангарская
Надежда Ангарская
Дарья Сагалова
Дарья Сагалова
Анастасия Гребенкина
Анастасия Гребенкина
Алиса Чиченкова и Иван Матюшов
Алиса Чиченкова и Иван Матюшов

Фото предоставлены пресс-службой шоу «Суперпозиция»

Предыдущая статья
«Они потрясли мир. Михаил Боярский. Один для всех»
Следующая статья
«Вежливый отказ» выпускает обновлённую версию культового альбома «Гуси-Лебеди»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru