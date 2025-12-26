В Москве состоялась премьера шоу «Суперпозиция» — диалог поколений о формуле успеха

23 декабря в пространстве Community, состоялась премьера нового мотивационного шоу «Суперпозиция» в формате public talk «Встреча поколений: Путь к успеху».

Мероприятие объединило на одной площадке представителей разных возрастов и профессий — звезд эстрады, кино и телевидения, спорта, а также юных блогеров, актеров и артистов нового поколения. Формат встречи был построен как диалог о поиске себя, преодолении кризисов и превращении слабостей в точки роста. Также на мероприятии каждый гость смог зафиксировать свою «суперпозицию» — личную формулу успеха в специальной книге.

Гостями мероприятия стали: Анна Шатилова, Валерия, Иосиф Пригожин, Согдиана, Дарья Сагалова, Надежда Ангарская, Светлана Зейналова, Елена Борщёва, Наталия Власова, Анастасия Гребёнкина, Мария Янковская, Полина Айнутдинова, Олеся Евстигнеева, Павел Соколов, Карина Каграманян, Саша Новиков, Таисия Курбатова, Иван Матюшов, Ярослав Матвеев, Екатерина Величкина, Роман Исаев.

Кульминацией вечера стала эксклюзивная презентация шоу «Суперпозиция». Ведущий проекта – 12-летний певец, журналист Гриша Грищук представил концепцию программы, в которой известные личности рассказывают о своих переломных моментах и через них находят свою суперпозицию.

В первом сезоне шоу приняли участие Валерия, Иосиф Пригожин, Наталья Бочкарёва и Екатерина Андреева. На мероприятии герои проекта поделились впечатлениями от съемок и отметили осознанность, харизму и лидерские качества юного ведущего. Первый выпуск с участием Натальи Бочкаревой вышел 24 декабря в группе VK проекта: vk.com/superposition_tv

Ведущим мероприятия выступил телеведущий канала «Карусель», победитель премии «Главные герои» Антон Зорькин.

Проект «Суперпозиция» стал примером нового формата мотивационного контента, где опыт и мечта, зрелость и смелость не спорят, а усиливают друг друга.

Фото предоставлены пресс-службой шоу «Суперпозиция»