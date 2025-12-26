Оплата публикаций

В Москве состоялась премьера семейного блокбастера «ЧЕБУРАШКА 2»

чебурашка 2
Фото: Геннадий Авраменко

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера семейного блокбастера «ЧЕБУРАШКА 2».

Фильм представили генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Антон Златопольский, Юлиана Слащева, исполнители главных ролей Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор и Виктор Добронравовы, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Александр Лыков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Екатерина Чередник, Оливье Сиу, Марина Коняшкина, и съемочная группа фильма.

Гостями премьеры стали: Ольга Любимова, Юра Борисов с семьей, Андрей Малахов, Леонид Каневский, Дарья Златопольская, Кирилл Зайцев с семьей, Полина Айнутдинова, Анастасия Сиваева, Юлия Барановская с семьей, Вячеслав Муругов и Евгения Маркова, Ирина Розанова, Ольга Дибцева, Александра Ребенок, Артур Бесчастный, Ольга Сутулова, Марк-Малик Мурашкин, Тимур Вайнтштейн и Яна Батыршина, Алексей Васильчук, Юлия Сумачева, Ксения Теплова, Мария Лисовая, Альбина Кабалина, Екатерина Темнова, Клим Шипенко и многие другие.

В преддверии премьеры фильма Сбер выпустил лимитированную серию детских СберКарт и платежных стикеров с любимым персонажем. На премьере карту в лимитированном дизайне СберКот вручил актрисе Еве Смирновой, исполнившей одну из главных ролей в фильме. В рамках предыдущего выпуска, приуроченного к выходу первого фильма про ушастого зверька, юные клиенты Сбера получили более 700 тыс. карт с Чебурашкой. Спрос был настолько высок, что банку пришлось выпустить дополнительные тиражи.

«От всей души благодарю нашу команду, продюсеров, артистов, конечно же, всю съемочную группу. Всех, кто потратил неимоверное количество сил для создания этого фильма. Я бы очень хотел, чтобы наш фильм вынул зрителей из жизненной рутины, встряхнул и дал понять, пусть на короткое время, на какие-то полтора часа, что самое важное в нашей жизни — это семья, наши отношения с детьми и родителями», — поделился режиссер Дмитрий Дьяченко.

