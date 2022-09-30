1 октября Белгородская государственная филармония отметит Международный день музыки грандиозным концертом. В Большом зале выступит Симфонический оркестр под управлением главного дирижёра — заслуженного деятеля искусств России Рашита Нигаматуллина, Академический хор под управлением Елены Алексеевой. В концерте примут участие солисты филармонии — лауреаты международных конкурсов Галина Зольникова (сопрано) и Оксана Никитина (меццо-сопрано), а также приглашённые вокалисты: солист Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова Дмитрий Хромов (тенор, Санкт-Петербург), солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Артём Гарнов (баритон, Москва).

В программе Симфония №9 ре минор, ор.125 Людвига ван Бетховена. Музыковеды называют это произведение идейным завещанием Бетховена, пламенным обращением ко всему человечеству. Это одно из самых выдающихся творений в истории мировой музыкальной культуры.

Девятая симфония подводит итог исканиям Бетховена в симфоническом жанре и в воплощении героической идеи, образов борьбы и победы, начатым за 20 лет до того в Героической симфонии. В Девятой он находит наиболее монументальное, эпическое и в то же время новаторское решение, расширяет философские возможности музыки и открывает новые пути для симфонистов XIX века.

Мы приглашаем всех любителей музыки отметить это важный праздник вместе с нами! Билеты в продаже в кассе филармонии и онлайн. Концерт также доступен к покупке по «Пушкинской карте».

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