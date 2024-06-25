«Бессмертный Сталинград» – «Русская Медиагруппа» поддерживает патриотическое воспитание молодежи

22 июня при поддержке медиахолдинга «Русская Медиагруппа» и администрации МГИМО в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ документального фильма «Бессмертный Сталинград».

Фильм «Бессмертный Сталинград» – эмоциональное драматическое документальное полотно, снятое в рамках патриотического проекта Студенческого союза МГИМО «От сердца к сердцу». На протяжении месяца в городе-герое Волгограде, который по праву считают родиной Великой Победы, активисты организации осуществляли съемку кинокартины, представленной зрителям в годовщину начала Великой Отечественной войны.

«Очень важно снимать такие фильмы, – отметил проректор МГИМО по молодежной политике, социальной работе и международным связям Станислав Суровцев. – В знании истории – сила подрастающего поколения. Поэтому, когда у ребят, возникла идея снять такой фильм, мы сразу ее поддержали. И благодарим наших партнеров за то, что фильм развивается, его видит все больше и больше людей. Связь исторических событий с тем, что происходит сейчас, очень символична, и молодым людям важно это понимать, в том числе через такие форматы, которые можно увидеть, над которыми можно работать самим. Это самый лучший способ узнать историю, и мы будем продолжать поддерживать такие проекты».

Поддержка фильма «Бессмертный Сталинград» – не первый проект «Русской Медиагруппы», касающийся патриотического воспитания молодежи. Холдинг является партнером важных инициатив в этом направлении, а также сам инициирует соответствующие мероприятия и акции.

«Важно, чтобы те люди, которым сейчас 14-16 лет, не забывали о том, через что прошла наша страна много лет назад, – подчеркнул принявший участиев мероприятии Председатель Совета директоров, Президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин. – Когда еще мы учились, казалось, что это не так давно. А сейчас все уходит в небытие, и я понимаю, как сложно нынешним школьникам себя отождествлять с теми событиями. Поэтому то, что делают ребята, которые снимали фильм, невозможно переоценить. Очень важно поддерживать такие начинания, и мы рады, что у нас есть возможность поучаствовать в таком патриотическом проекте вместе с МГИМО».

В мероприятии приняли участие ведущие представители политической, культурной и общественной сферы деятельности, руководство и жители города-героя Волгограда, студенты МГИМО и других университетов Москвы, волонтеры, школьники, члены патриотических организаций. Гостями этого вечера также стали звезды российской эстрады.

«Подобные исторические картины важны и интересны, они должны сниматься в каждом поколении, и в каждом поколении именно свои, – поделился Роман Архипов. – Ведь у поколений свои эмоции и ощущения, доступ к новым фактам и информации. А сохранение памяти – очень важный аспект».

«Я не раз была в Волгограде, хорошо помню и знаю Мамаев Курган, памятник Родина-Мать, – также отметила Анна Семенович. – Еще девочкой приезжала туда на соревнования, ходила по достопримечательностям городов-героев, и Волгоград один из моих любимых. Этот фильм – возможность многое вспомнить и прочувствовать. Здорово, что снимается кино, которое поддерживает память в сердцах, особенно молодого поколения».

Гостей также поприветствовала Министр науки и высшего образования Ольга Петрова (в видеообращении), приветственное письмо направил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Специально приглашенным гостем был сенатор Российской Федерации Сергей Васильевич Горняков.

Картина «Бессмертный Сталинград» объединила события ратных подвигов, начало коренного перелома, личные истории из жизни детей Сталинграда, вклад в общее дело Победы, рассказ о современном Волгограде и людях, которые сегодня отстаивают интересы России за ленточкой. Это – лишь малая часть животрепещущего сюжета. В феврале 2024 года показ фильма состоялся на площадке МГИМО, а в марте этого же года – на Всемирном фестивале молодежи в городе Сочи, где кинокартина получила самую высокую оценку со стороны Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова, заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Чернышенко, директора департамента информации и печати МИД России М.В. Захаровой, Главы ДНР Д.В. Пушилина, Министра науки и высшего образования РФ В.Н. Фалькова, а также многих других культурных и общественных деятелей России и зарубежья. 9 мая показ кинокартины состоялся на телеканале «ОТР».

«Сегодня, в дни, когда предаются забвению события, оказавшие ключевое влияние на формирование справедливого миропорядка, мы вместе с моей командой единомышленников, активистами Студенческого союза МГИМО, решили рассказать больше о взаимосвязи настоящего и прошлого, об истории бессмертного города на Волге и о той исторической правде, которую в настоящее время отстаивают наши бойцы за ленточкой. Так и появилась идея фильма «Бессмертный Сталинград», – подчеркнула режиссер картины Дарья Херианова.