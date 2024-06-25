Презентация Первого Международного фестиваля «Мир классического романса» объединила две столицы – 18 июня состоялся телемост Москва – Санкт-Петербург в Пресс-центре ТАСС, а вечером яркий концерт-презентация в павильоне «Наша культура» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

В рамках телемоста Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин отметил высокий уровень проработки программы и масштабность фестиваля, который сквозь призму романса раскрывает самые актуальные темы: Год семьи в России, перекрестные года культуры России и Китая, а также юбилеи великих русских классиков и интеграцию Донбасса и новых территорий в национальное культурное пространство.

Художественный руководитель Фестиваля, заслуженная артистка России Ирина Шарапова отметила, что фестиваль станет ретроспективой развития романса как мирового культурного явления – от знаменитого «Соловья» Алябьева, до знаменитых произведений русских и европейских композиторов. «Неповторимое сочетание великой поэзии и музыки, квинтэссенция самого широкого диапазона эмоций в одном небольшом произведении — в этом и состоит вся прелесть и неповторимый аромат романса», — отметила заслуженная артистка России, солистка Большого театра Агунда Кулаева.

В пресс-конференции также приняли участие главный редактор радио «Орфей» Оксана Сереженко, генеральный директор Русского музыкального общества Екатерины Чебыкина-Шикалович и солистка Михайловского театра Олеся Петрова.

«Для меня Фестиваль – это продолжение большого культурно-просветительского проекта моего благотворительного фонда «Моя Россия: музыкальное путешествие», который направлен на популяризацию национального культурного достояния и поддержку юных талантов. И все средства от билетов будут направлены на программы поддержки молодых музыкантов», — отметила в своей речи Президент Фестиваля, Мисс Вселенная, основатель благотворительного фонда Оксана Федорова.

Презентация Фестиваля продолжилась ярким концертом в павильоне «Наша культура» на международной выставке-форуме «Россия»: зрители совершили настоящее музыкальное путешествие по фестивальной программе вместе с Оксаной Федоровой, заслуженной артисткой России, солисткой Большого театра Агундой Кулаевой, заслуженным артистом Татарстана Альбертом Жалиловым, солисткой Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова Полиной Шамаевой, солисткой МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Дарьей Тереховой и гостьей из Северной столицы — солисткой Мариинского театра Екатериной Фениной.

Артисты исполнили романсы Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Свиридова на стихи Пушкина, Апухтина, Плещеева и других поэтов. Альберт Жалилов, участвующий в Фестивале не только как исполнитель, но и как ведущий Гала-открытия в Гербовом зале Эрмитажа и Гала-закрытия в Академической капелле, отметила: «Сегодня мы лишь приоткрыли зрителям всю палитру и глубину эмоций, заложенных в жанре романса, и, я уверен, что для тех, кто будет в Петербурге в самое романтичное время года — белые ночи, посещение концертов Фестиваля станет одним из самых запоминающихся событий этого лета». Партию фортепиано исполнила лауреат международных конкурсов Яна Батина.

Фото – Юлия УСОЛЬЦЕВА