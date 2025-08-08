Библия и «Мастер и Маргарита» — книги, которые больше всего меняют жизнь

Ко Всемирному дню книголюбов книжный сервис Литрес, сеть книжных магазинов «Читай-город» и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование, чтобы выяснить, какие книги изменили жизнь пользователей. Художественным произведением, значительнее всего повлиявшим на мировоззрение опрошенных, стал роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (15%). В категории нон-фикшн-литературы первую строчку заняла Библия (11%).

9 августа отмечается Всемирный день книголюбов. В преддверии этой даты книжный сервис Литрес, рекомендательный сервис LiveLib и сеть книжных магазинов «Читай-город» изучили отношение пользователей к способности литературы влиять на судьбы людей. Более 96% опрошенных ответили, что книги могут изменить жизнь человека, а 75,5% — что сами прошли через такого рода трансформацию. Чаще всего респонденты отмечали, что их жизнь изменилась под влиянием литературы в юном возрасте — от 12 до 18 лет (47%). Ещё 33% пользователей пережили судьбоносные перемены в период от 19 до 30 лет, и 17% — от 31 года до 45 лет.

Рейтинг художественной литературы, изменившей жизнь опрошенных, из предложенного респондентам списка возглавил роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (15%). На второй строчке — серия книг о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг (12,5%). Замыкает тройку лидеров философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (12%). Однако 28% опрошенных выбрали вариант «Другое» и добавили произведения Анны Джейн, которые помогают верить в любовь и идти вперёд, несмотря ни на что, роман «Отцы и дети» И. С. Тургенева и книги о Великой Отечественной войне.

Среди нон-фикшн-литературы большинство пользователей из предложенных вариантов ответов отметили Библию (11%) как книгу, сильнее всего повлиявшую на их жизнь. На втором месте — мемуары периода Второй мировой войны «Дневник Анны Франк» (7%). На третьем — бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» (5%). 24% респондентов выбрали вариант «Другое» и в комментариях указали совершенно разные произведения, среди них — «Наедине с собой. Размышления» Марка Аврелия, биографии выдающихся людей, «Бог как иллюзия» Р. Докинза и «Опыт дурака, или Ключ к прозрению. Как избавиться от очков» М. С. Норбекова.

«Библия и “Мастер и Маргарита” — две книги, которые действительно меняют сознание людей, заставляют их задуматься о тайнах бытия и о том, где же пролегает водораздел между божественным и мирским. Объяснять, почему респонденты выбрали как главную нон-фикшн-книгу Библию, не имеет особого смысла — любому очевидно, что это важнейшее собрание текстов для людей всех поколений. На ней базируется мировая культура, в ней собраны все литературные сюжеты и ситуации, человеческие характеры и философия — после прочтения Библии сложно не задуматься о смысле жизни, о божественном провидении и о спасении души. Интересно то, что среди художественных текстов был выбран именно “Мастер и Маргарита”, изначально задуманный Булгаковым как “роман о дьяволе”. В нём автор размышляет о природе человека, о времени, о любви и, конечно же, о Боге и Сатане. То есть две книги, повлиявшие на наших респондентов, оказываются философскими и религиозными произведениями, предлагающими читателю поразмышлять о сакральном и сокровенном. Кстати, цикл о Гарри Поттере, расположившийся на второй строчке рейтинга, осмысляет те же вечные темы — недаром его называют “Евангелием ХХI века” и рассматривают в нём христологический сюжет о смерти и воскрешении, о вере и любви», — комментирует результаты исследования шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

Отвечая на вопрос, как именно выбранные книги изменили жизнь, большинство опрошенных отметили, что после прочтения пересмотрели свои ценности, осознали, что для них действительно важно (17,5%). 16% пользователей лучше поняли себя и свои желания, а 13,5% — научились принимать разные стороны жизни, включая трудности. Ещё 11% начали больше ценить всё, что имеют, и 8% опрошенных стали более чуткими, понимающими, перестали требовать от людей больше, чем они могут дать. По мнению 75% респондентов, книга, перевернувшая жизнь, оказалась в их руках в самый нужный период, в то время как оставшиеся пользователи хотели бы прочитать это произведение раньше — тогда их судьба сложилась бы совсем иначе.