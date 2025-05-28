В Карачаево-Черкессии снимут исторические видеоподкасты о защитниках Отечества трех эпох

В Карачаево-Черкесии при поддержке ПФКИ реализуют проект «Настоящие. Серия исторических видеоподкастов», где в простой и понятной форме расскажут молодежи региона о славных предках, которые в разные годы проявляли мужество, защищали свои страну и продолжают делать это сегодня.

«В период Первой мировой войны в нашей стране появилось уникальное воинское образование царской армии, наводившее страх на противников. «Дикая дивизия» состояла в основном из добровольцев — горцев Северного Кавказа, истинных патриотов и бесстрашных войнов. Следующая судьбоносная веха российской истории — это Великая Отечественная война. И здесь выходцы из северокавказских республик проявили отвагу и самоотверженность, сражаясь за Родину. И сегодня их потомки продолжают эту традицию, участвуя в специальной военной операции, защищая мир и стабильность в нашей стране. Рассказывая молодым людям об их земляках – защитниках Отечества, которые проявили мужество, стойкость и преданность своей Родине, мы сможем не только познакомить молодежь с историей своей малой родины, но и привить ей чувство ответственности за будущее своей страны и показать через реальных героев образ настоящего мужчины, для которого честь и защита родной земли — главные приоритеты», — рассказывает автор и руководитель проекта Нелля Карабашева (АНО «Смысловой Центр»).

Проект состоит из трех тематических блоков. Он расскажет о «Дикой дивизии» (горцы на фронтах Первой мировой войны), затем – о героях Северного Кавказа на фронтах Великой Отечественной войны и героях нашего времени. Блок современной повестки — это истории бойцов СВО, рассказанные ими самими или их близкими. В видеоподкаст войдут отрывки из кинохроник, документальных фильмов, что позволить сделает образы героев более запоминающимися.

«Отрадно, что в Год, объявленный Президентом РФ В. Путиным Годом Защитников Отечества, появляются проекты, посвященные нашим войнам. Их истории заслуживают того, чтобы быть услышанными и сохраненными для будущих поколений. Проект ставит перед собой цель не только рассказать о подвигах героев прошлого, но и воспитать чувство патриотизма и гордости за свою малую родину среди молодежи. Мы хотим показать, что каждый человек способен стать героем, если он искренне любит свою страну и готов встать на её защиту. Серия видеоподкастов станет уникальным ресурсом, доступным каждому жителю региона и за его пределами. Она позволит людям лучше понять историю своей страны и своего народа, вдохновит молодых людей на достойные поступки и выбор жизненного пути», — считает руководитель филиала государственного фонда Защитники Отечества в КЧР Марат Абазалиев.

Затем пройдет интеллектуальная игра среди школьных и ссузовских команд по материалам видеоподкаста. Партнерами этого этапа проекта станут «Движение Первых» и Министерство образования КЧР.

«Северный Кавказ и Карачаево-Черкесия в частности — территория великой и сложной истории, сражений и подвигов. Проект «Настоящие» — для нас это возможность в современном формате рассказать об этой великой истории, прежде всего молодёжной аудитории, привычной к аудиовизуальному продукту. Уверен, что такой подход позволит существенно увеличить интерес к нашей истории, оживит её и сделает ближе для каждого участника проекта. Другое важное направление — это нравственные ориентиры, глубокие смыслы, которые авторы вкладывают в концепцию проекта. Эти ценности для всех народов, живущих бок о бок на территории региона, одни и те же. Об этом мы и будем рассказывать в проекте», — делится своей позицией Зураб Агирбов, председатель отделения Российского Военно-Исторического Общества в КЧР, министр культуры КЧР.