Более 1,2 тысячи школьников стали участниками встреч о летчиках-героях в Музее Победы

В Музее Победы 12 марта состоялось торжественное закрытие выставки «Герои неба». В рамках работы временной экспозиции, подготовленной школьными музеями, для более чем 1,2 тысячи учащихся из Москвы, Московской, Ивановской, Калужской, Смоленской областей и Республики Беларусь прошли тематические уроки о военных летчиках прошлого и настоящего.

«В течение двух недель на площадке всероссийской программы «Школьный музей Победы» состоялось 10 разных мероприятий, посвященных подвигам знаменитого авиаполка «Нормандия-Неман», а также судьбам современных представителей авиационных профессий: женщин-пилотов, летчиков-испытателей и многих других», — отметили в Музее Победы.

Для ребят уроки провели потомки ветеранов авиаполка «Нормандия-Неман», так, например, на мероприятии к 110-летию летчика-аса, Героя Советского Союза Василия Серегина выступили его внук и правнук. Отдельное занятие прошло с летчиком-испытателем, президентом фонда «Мир Сент-Экзюпери», членом Союза ветеранов Сирии и Союза журналистов СССР и РФ Мстиславом Листовым. Школьники также встретились с заслуженным мастером спорта СССР по авиационному спорту, абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу, многократным призером чемпионатов мира и Европы, летчиком-инструктором Халидэ Макагоновой, мастером спорта СССР, трехкратной рекордсменкой мира, призером международных соревнований по парашютному спорту Верой Царевой и спортсменкой-планеристкой Татьяной Синевой. Гостьи рассказали о сложностях и особенностях своих профессий, поделились интересными историями с соревнований.

Кроме того, юные музейные активисты провели межрегиональную конференцию. На встрече школьники поделились опытом участия в создании выставки в музее на Поклонной горе, рассказали об экспонатах из своих школьных музеев, о судьбах людей, которым они принадлежали. Также ребята презентовали реализуемые проекты и мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти.

Выставка «Герои неба» проводилась с 25 февраля по 12 марта в Музее Победы и была подготовлена музеями школы № 2025 г. Москвы, школы № 29 г. Иваново, школы № 2 имени Ф.Т. Блохина г. Витебска и участниками Ассоциации школьных музеев боевой славы авиаполков 303-й ИАД и авиаполка «Нормандия-Неман» из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тульской, Калужской, Смоленской, Ростовской, Самарской, Новосибирской, Оренбургской, Калининградской областей.