«Ракетоплан», «Спутник», «Центрифуга»: история появления аттракционов на ВДНХ

На ВДНХ в семейном тематическом парке «Орион» стартовал летний сезон — вновь начали работать уличные аттракционы. Но лишь немногие знают, что аттракционы на Главной выставке страны были с момента ее открытия в 1939 году. ВДНХ рассказывает о традициях развлечений, а также о том, когда на Выставке появились первые аттракционы, какими они были, в какой зоне на территории располагались и как менялись со временем.

Традиционная связка «выставка — аттракционы» появилась еще в XIX веке. Со временем аттракционы из простого развлечения стали все активнее включаться в выставочное содержание. Особенно ярко это выражалось на всемирных выставках, которые были призваны демонстрировать разнообразные технические новинки. Ведь для создания действительно запоминающегося аттракциона были необходимы передовые технические достижения. На протяжении XX века популярность аттракционов только росла, и Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ — первое название ВДНХ), открывшаяся в 1939 году, не осталась в стороне.

История

Для отдыха и развлечений посетителей ВСХВ была отведена территория по соседству с Выставкой — зеленая зона Останкинского парка (прежнее название — ПКиО имени Дзержинского). В этой зоне уже тогда были размещены аттракционы: парашютная вышка, «вращающиеся кони», качели, карусели, колесо обозрения и комната смеха. Отдельную площадку занимал детский городок со специальными детскими аттракционами.

В 1959 году ВСХВ преобразовали в ВДНХ. Было принято решение создать специальный городок аттракционов, который мог бы служить витриной и образцом для других парков страны. Городок аттракционов расположили в левой части Выставки, недалеко от Южного входа. Самыми популярными были аттракционы «Спутник», «Ракетоплан», «Кринолин», «Центрифуга». «Спутник» по своему устройству напоминал американские горки. Максимальная высота подъема на этом аттракционе составляла 12 метров. «Ракетоплан» представлял собой карусель из пяти кабин, имевших форму ракеты, где центральная часть изображала земной шар. А «Центрифуга» выглядела как вертикальный цилиндр, который раскручивался вместе с людьми, стоящими внутри.

В 1970-х, после проведения международных выставок «Аттракцион-71» и «Аттракцион-76», лучшие из экспонатов были установлены на ВДНХ. В их числе: «Автодром» с электромобилями, «Баварские повороты» ― поезд из 16 двухместных вагончиков, напоминающих бобслей, и «Энтерпрайз» ― аттракцион, в котором по кругу вращалась 21 гондола. Именно он тогда стал самым популярным.

Аттракционы пользовались большим успехом и долгие годы оставались визитной карточкой Выставки, включая 1990-е годы. Однако со временем эти сооружения, большая часть которых осталась на Выставке со времен СССР, обветшали. В 2011 году старые аттракционы были демонтированы и вывезены с территории.

Наши дни

Логичным продолжением традиций ВДНХ стало решение о создании на территории Выставки единого тематического пространства. Новой страницей в истории аттракционов на ВДНХ стал семейный тематический парк «Орион». Это уникальное пространство, где гости могут окунуться в атмосферу любимых развлечений, посетить экстремальные аттракционы и получить заряд позитивных эмоций.

В парке работают 9 уличных и всесезонных аттракционов, самая длинная в Москве канатная дорога, уютные зоны отдыха с живописным ландшафтом. Также здесь открыты три детские игровые площадки и 15 стилизованных точек питания, предлагающих разнообразные угощения.

В семейном тематическом парке «Орион» уже стартовал летний сезон. Гости могут прокатиться на уличных аттракционах: «Астродром», «Авиатор», «Лунный экспресс», «Торнадо», «Вальс часов» и «Аэротакси». Всесезонные аттракционы: «Дом страхов», Театр сказок, «Школа спасателей» принимают посетителей парка круглый год.

Канатная дорога «Воздушный трамвай» ― самый длинный воздушный маршрут Москвы ― открылась в «Орионе» на ВДНХ в августе 2024 года и также работает круглый год. Протяженность маршрута составляет 769 метров. С высоты 32 метров пассажирам открываются панорамные виды на знаковые объекты Выставки: арку Главного входа, павильон № 1 «Центральный», фонтан «Дружба народов», скульптуру «Рабочий и колхозница» и другие достопримечательности.

За час «Воздушный трамвай» может перевозить до тысячи человек. 18 кабинок, выполненных в ретрофутуристическом стиле, напоминают космические модули из фантастических произведений Кира Булычева. Станции «Северная» и «Южная» — лауреаты Архитектурной премии Москвы — символизируют два «полюса» России: северный и южный. В рекордно короткие сроки — всего за 9 месяцев работы ― всесезонный аттракцион семейного тематического парка «Орион» стал символом современного отдыха в столице, объединив транспортную функцию и развлечения.

В новом сезоне в «Орионе» открыты три новые зоны. «Детская» — специально для самых маленьких посетителей, с каруселями, электромобилями и аттракционами. «Семейная» — место, где дети и взрослые смогут весело провести время вместе. «Экстремальная» — для молодых посетителей, которые любят острые ощущения. Также откроются четыре комплекса аркадных аттракционов.