Более 450 заявок из 57 регионов РФ подано на Конкурс игрового короткометражного кино

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) в партнерстве со студией Red Pepper Film 30 сентября завершил прием заявок на участие в Конкурсе короткометражных игровых фильмов. Участие в заявочной кампании приняли 459 студий из 57 регионов РФ и всех восьми федеральных округов.

Напомним, что к участию приглашались творческие команды будущих фильмов, отражающих наиболее актуальные темы для российского современного общества. Главное условие – интересная история, которую можно реализовать в художественном фильме хронометражем до 24 минут.

Креативным продюсером конкурса выступает Иван Соснин – основатель и глава екатеринбургской студии Red Pepper Film, режиссёр, сценарист и продюсер. Вместе со своей командой он будет сопровождать конкурсную процедуру отбора проектов, а также выступит в качестве наставника победителей.

Работы конкурсантов будут оценивать заслуженные представители отечественного кинематографа: кинорежиссеры и сценаристы Александр Велединский («Бригада», «Бой с тенью», «Географ глобус пропил», «1993» и др.), Николай Лебедев («Кракен», «Нюрнберг», «Легенда №17» и др.), Вера Сторожева («Шифр», «Путешествие с домашними животными», «Небо. Самолет. Девушка», «Мой парень – ангел», «Мария. Спасти Москву» и др.), Элла Тухарели («Господин Великий», «Похищенная красота», «Женщины культуры» и др.), продюсер и сценарист Мария Маслова («Поехавшая», «Мужу привет», «Любовь со второго взгляда» и др.), киновед и искусствовед Всеволод Коршунов, а также Светлана Фричинская – сценарист, заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации. 

Члены жюри под председательством Александра Велединского анонимно отберут 24 проекта, с которыми встретятся в ноябре на очной защите (питчинге) в Москве. По итогам этой встречи будут определены 12 победителей, с которыми будет заключен договор на создание фильма в размере 5 млн рублей.

Отметим, что о старте нового конкурса и начале работы с режиссерами игрового кино в ФПРК сообщили летом этого года, на форуме регионального кинематографа «Новый вектор» в подмосковной Истре. Там же представители организации рассказали, что с 2026 года будут осуществлять маркетинговое продвижение фильмов, снятых при поддержке ФПРК.

«Конкурс игровых фильмов – это новый этап в деятельности ФПРК, направленный на комплексную работу с кинематографистами из регионов. Мы поддерживаем документалистов с момента своего основания в 2022-м году и теперь рады начать сотрудничество с авторами игровых фильмов. Уверены, что благодаря конкурсу стране откроются новые имена, герои, истории и маршруты, а социальный портрет россиянина будет передан ещё более ёмко и красноречиво», – отметила Лариса Солоницына, председатель Совета ФПРК, первый заместитель Союза кинематографистов России.

Иван Соснин подчеркнул важность поддержки авторов, которые делают первые шаги в кино, находясь при этом вдали от «традиционных» центров российского кинопроизводства.

«Свой путь, как и большинство режиссеров, я начинал с коротких метров. И прекрасно знаю, как важна дополнительная поддержка: бюджетом, советом, командой. Особенно, если ты живешь далеко от Москвы и хочешь творить в родном регионе. Уверен, что опыт нашей команды поможет участникам реализовать задуманное, сохранив свою идентичность», – уточнил режиссер. 

Организаторы: Союз кинематографистов России при участии Фонда поддержки регионального кинематографа и студии Red Pepper Film, а также при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

