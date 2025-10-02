«Окна сатиры»: в Испании открылась выставка Музея Победы

В муниципалитете Ла-Исла-де-Ароса провинции Галисия (Испания) открылась художественная выставка Музея Победы «Окна сатиры». Экспозиция будет организована Ассоциацией «Славяне в Галисии» при поддержке представительства Россотрудничества в Испании.

Планшетная выставка «Окна сатиры» создана на основе материалов из фондов Музея Победы. В экспозиции представят около 40 оцифрованных плакатов 1941-1945 годов, авторы которых – художники «Окон ТАСС». Посетителям представят работы художников Кукрыниксов (трио – Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов), Бориса Ефимова, Павла Соколова-Скаля, которые сопровождались текстами поэтов Демьяна Бедного, Василия Лебедева-Кумача, Константина Симонова и других.

«Данная выставка даст возможность не только оценить профессионализм создателей агитационного искусства, но и позволит ощутить атмосферу и ритм жизни того далекого от нас периода. Творчество художников, поэтов, журналистов, составивших во время Великой Отечественной войны основной костяк объединения «Окна ТАСС», справедливо считают мощным пропагандистским оружием. Поэтической и художественной летописью войны называют «Окна ТАСС» не только почитатели плакатного жанра, но и историки. «Окна» рассказывали о героизме советских воинов, призывали к защите Отечества, в сатирической форме высмеивали Гитлера и его союзников. За 1418 дней войны художниками «Окон ТАСС» были созданы 1250 плакатов», – поделились в Музее Победы.

Планшетная экспозиция представлена на английском языке.