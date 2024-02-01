Более 50 событий культуры провела за прошедший год команда MR Group

Выставка «Жизнь как в кино» в Галерее Люмьер. Проект Павелецкая Сити

В течение 2023 года команда MR Group разрабатывала оригинальные форматы для вывода на рынок новых проектов, коммуникаций с клиентами, брокерами и партнерами. Информационную картину из полусотни событий составили сообщения об уникальных решениях 12 объектов жилой недвижимости, реализуемых девелопером в столице.

Представление авторских концепций стало незабываемым событием для клиентов и самой компании. При участии главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова состоялась презентация городского квартала SLAVA. К дискуссии «Город нового времени», которую модерировал Владимир Познер присоединилась директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева. Мультиформатный проект, в рамках которого будет построено 500 тыс. кв. метров недвижимости и общественных пространств, а также пешеходный мост, объединяющий Тверской и Беговой районы столицы, будет реализован MR Group совместно с управляющим партнером ВЭБ.РФ.

Выразительными и неординарными стали события в поддержку проектов с музыкальными темами. Так, гала-вечер в честь вывода на рынок комплекса де-люкс резиденций NICOLE был выбран для премьеры симфонической поэмы композитора Ильи Демуцкого в исполнении Российского национального оркестра. Вдохновением для написания еще одного музыкального произведения стал премиальный жилой комплекс Symphony 34 — музыка Кирилла Рихтера звучала в Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла. В поддержку бренда LUCE совместно с «А-клуб», закрытым деловым сообществом «Альфа-Банка»ф, в интерьерах старинного особняка состоялся русско-итальянский ужин с приглашенными музыкальными звездами: ведущим солистом «Геликон-оперы» Иваном Гынгазовым и пианист-концертмейстером Анны Нетребко Павлом Небольсиным. Серию партнерских мероприятий MR Group и фестиваля неординарных музыкальных событий SOUND UP продолжил иммерсивный концерт-перформанс с оркестром, прошедший при поддержке премиального жилого комплекса JOIS.

Презентация проекта Symphony 34 в Соборе святых Петра и Павла

Ярким завершением года стала презентация проекта «Резиденция 1864» на Софийской набережной в формате «Кокоревских чтений» с участием актрисы Дарьи Мороз. Историко-культурный контекст в реализации нового объекта стал основанием для начала стратегического партнерства MR Group с Третьяковской галереей, о котором было объявлено в знаковый вечер. Атмосферу литературной гостиной девелопер создал также и на рождественском ужине книжного сервиса Яндекс Плюс Букмейт, прошедшего в особняке на Волхонке при участии брендов премиальных проектов MOD и JOIS.

Знакомство с проектами и ценностями MR Group происходило в рамках культурных инициатив и реализации программы стратегического партнерства с Большим театром, театром на Бронной, кинотеатром «Художественный», на площадке которого прошло несколько событий, включая показы картин каннской программы и фестиваля The Art Newspaper Russia Film Festival при поддержке бренда LUCE, который также стал партнером светской премьеры документального фильма «Версаче».

Компания продолжила творческую работу со знаковыми игроками арт-рынка. В этом году девелопер выступил наравне с участниками ярмарки современного искусства Cosmoscow, представив свои авторские арт-инсталляции, транслирующие идеи и образы комплексов Symphony 34, MOD и SLAVA. Поддерживая благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow, MR Group представила на его вернисаже небоскреб Famous и клубный дом LUCE. Для знакомства с проектом будущего сада скульптур в ЖК MOD, создаваемого при участии Московского музея современного искусства (ММОМА), девелопер выбрал площадку ярмарки молодого современного искусства blazar.

Кросс-дисциплинарный подход девелопера нашел отражение и в творческих коллаборациях. В рамках выставки, организованной «Галереей Люмьер» и вдохновленной проектом «Павелецкая Сити», в течение трех месяцев экспонировались работы мастеров репортажной фотографии. Выставку «Жизнь как кино» посетили более 5000 жителей и гостей города, а часть представленных художественных работ будут перемещены в лобби жилого комплекса и станут достоянием жителей домов.

В честь знаковых этапов в реализации проектов компания провела 4 торжественных церемонии на строительных площадках, посвященные заливке первого куба бетона клубного дома FORUM, четвертой очереди городского квартала и офисного кластера SLAVA, новых очередей комплексов «Селигер Сити» и City Bay, а также последнего куба монолита премиального проекта MOD и деловых небоскребов iCITY.

Новым направлением в бизнес-коммуникациях девелопера в 2023 году стала прямая работа с брокерами в рамках созданного в феврале подразделения Оpen List. На встречах были представлены проекты: iCITY, City Bay, Famous, Symphony 34, HIDE, «Павелецкая Сити» и городской квартал SLAVA. В формате деловых завтраков, ужинов и презентаций партнеры по реализации проектов MR Group получили инсайдерскую информацию о жилых комплексах компании, а также направлении эксклюзивной недвижимости MR Private.

Пять закрытых вечеров девелопер провел для своих клиентов в коллаборации с сообществом Noôdome, а также в конце года организовал новогоднее представление для гостей и их детей в стилистике винтажного циркового шоу. Концептуальный формат мероприятия вызвал множество положительных эмоций у клиентов и членов клуба, поэтому было принято решение сделать событие ежегодным. При поддержке MR Group прошли семейные катания со звездами на катке ГУМа совместно с бизнес-авиацией GetJet Family Winter. Клиенты девелопера участвовали в мероприятиях стратегических партнеров: Большого театра, кинотеатра «Художественный», ярмарки и Фонда Cosmoscow.

Профессиональные мероприятия стали поводом поговорить о девелоперской стратегии и новаторстве MR Group на Московском Урбанистическом форуме и мероприятии «Город. Человек. Будущее», конференциях «Комфортный город» и издания «Ведомости», о цифровизации в строительстве на мероприятии, а также об искусстве создания входных групп на Московской неделе дизайна и сохранения исторических элементов знакового для города проекта Nicole на выставке «PROреставрацию». На собственной площадке — пентхаусе в жилом комплексе MOD — девелопер объединил участников публичной дискуссии «Urban Art. Искусство социального», проведенной под эгидой архитектурного фестиваля «Открытый город».

Значительное место в корпоративной культуре MR Group занимает организация масштабных мероприятий для резидентов, для которых был организован семейный праздник в жилом комплексе City Bay при участии фокусников «Братьев Сафроновых». В декабре девелопер провел предновогодние атмосферные вечера для клиентов, а также для своей команды и детей сотрудников.

«Каждый месяц в 2023 году дает нам основание гордиться слаженной работой и энтузиазмом всех подразделений компании. Мы достигаем успеха, оставаясь верными своим принципам — созидать красоту, стремиться к лучшему, открывать новые имена и поддерживать мастеров своего дела», — прокомментировала Мария Литинецкая, генеральный директор компании MR Group.

Sound Up. Проекты Hide, Famous, MOD, Селигер Сити

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* Реализуется совместно с девелопером Level Group